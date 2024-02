Efemérides del 24 de Febrero: Inicio de Guerra de Ucrania con invasión rusa

En 1564, el papa Pío IV publica el "lndex Librorum Prohibito" con un catálogo de "libros malditos", prohibidos a los católicos. El libro incluye reglas para catalogar otras obras que no estuviesen expresamente incluidas en la censura.

En 1955, nace Steve Jobs, empresario, diseñador industrial, propietario de medios e inversor estadounidense, cofundador y presidente ejecutivo de Apple12. Fue también máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Uno de los hombres con mayor riqueza en el mundo.

En 2022, Rusia invade a Ucrania y comienza la guerra en curso. El presidente ruso Vladímir Putin manifestó que había "tomado la decisión de una operación militar especial" y atacó con misiles a Kiev y Jarkov (Ucrania). El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declaró la ley marcial y denunció el ataque de Rusia. Se ha cumplido un año de la invasión que sufre el pueblo ucraniano y que tiene como telón de fondo la disputa entre el imperialismo ruso emergente y los imperialismos de Occidente, agrupados militarmente en la OTAN. La confrontación bélica se mantiene, Rusia avanza y retrocede, Ucrania resiste, pero no se le ve salida pronta a esa guerra, en la que las fuerzas rusas no respetan a niños, ancianos ni a embarazadas y que sacrifica tanto al pueblo invadido como a los soldados de la Rusia invasora. En mucho menos tiempo, el genocidio israelita contra la población de Gaza ha matado al doble de gente y la mitad niños, pero en ese caso "Occidente" no protesta como frente a Rusia.