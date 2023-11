Efemérides del 12 de noviembre: Día Mundial Contra la Neumonía

Continúa hasta el 17 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (fue el viernes 10). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.html Día Mundial Contra la Neumonía, principal causa de muerte de niños menores de cinco años. Suele ser confundida con un simple resfriado, así como con la malaria y con otras enfermedades menos agresivas, y eso es lo que la hace más peligrosa. También es comúnmente denominada como pulmonía. Ocasiona la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus o por bacterias. Es fundamental detectarla a tiempo pues generalmente se puede detener con el suministro de un antibiótico y se reducen las complicaciones. Muchos de los aquejados por Covid-19 desarrollan neumonía. Hay que estar muy vigilantes con los niños y niñas ante esta enfermedad que se solapa y puede ser mortal si se la deja avanzar. Con el Día de la Neumonía se busca promover la conciencia sobre este peligro en los niños, promover el diagnóstico a tiempo y que los países adopten políticas apropiadas, impulsen campañas de vacunación, inviertan en equipos y medicamentos para su tratamiento, sobre todo en niños y adultos mayores, que son las poblaciones de más altor riesgo. En1864, comienza la Guerra de la Triple Alianza, entre la coalición formada por el imperio de Brasil, Argentina y Uruguay en contra del Paraguay. El país sufrió la pérdida de gran parte del territorio con su derrotad en 1870. Murió más de la mitad de la población y alrededor del 80% de los varones. En 1897, nace el historiador, educador y escritor venezolano Augusto Mijares (f. 1979), principalmente conocido por su biografía de Simón Bolívar: El Libertador. Fue Director y Ministro de EducaciónSe ocupó del desarrollo de la educación en el país con la fundación de escuelas, diseño de políticas educativas y la creación del Instituto Pedagógico Nacional. Creó la conocida revista Tricolor, declarada Patrimonio Cultural de Venezuela en marzo de 2019. También fue forjador del Estatuto Provisional de Educación (en vigencia hasta 1955). Fallece Percival Lowell, astrónomo que hizo acertadas predicciones e interesantes propuestas. En 1916 en Flagstaff, Arizona (Estados Unidos), fallece el astrónomo norteamericano Percival Lowell, conocido por interpretar la existencia de canales de origen artificial en la superficie del planeta Marte. En 1894 fundó el Observatorio que lleva su nombre en Flagstaff, Arizona, del que fue su director. Predijo el descubrimiento de Plutón, que los astrónomos observarán por primera vez en 1930, 14 años después de su muerte, desde el Observatorio que el mismo Lowell fundó. En 1923, nace Alirio Martín Díaz Leal (Carora, Estado Lara, Venezuela), uno de los más destacados músicos venezolanos, excepcional guitarrista clásico, reconocido a nivel mundial, que llevó al mundo entero temas musicales de la tradición popular venezolana, al mismo tiempo que la música académica y clásica. Tuvo entre sus maestros a Juan Bautista Plaza, Vicente Emilio Sojo. Escuchar a Alirio Díaz en la guitarra. En 1927 León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, pese haber sido uno de los más destacados dirigentes de la Revolución Rusa junto a Lenin, dirigente del Soviet de Petrogrado y organizador del Ejército Rojo. El estalinismo avanzaba en la degeneración burocrática del Estado soviético y la instalación de un régimen ultra autoritario, que extirparía a gran parte de la dirigencia original de la revolución y no cesaría en su afán de eliminar a Trotski, al que finalmente consiguió asesinar. En 1928, nace la médico e investigadora venezolana Gloria Teresa Mercader (f. 2021). Neuróloga, especializada en microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Fue miembro fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. En 1936, en los Estados Unidos, se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco (California), el puente más largo del mundo para ese entonces. En 1948, se aprueba en Venezuela la Ley de ISLR (impuesto sobre la renta) y se establece el "fifty-fifty" en las operaciones con las compañías petroleras. En 1956 muere en su exilio en París, Juan Negrín, último jefe de Gobierno de la República Española. Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero de 1892-París, 12 de noviembre de 1956) fue un médico y político español, presidente del Gobierno durante la Segunda República. El PSOE, controlado por Indalecio Prieto, decidió su expulsión del partido en 1946, acusándolo de subordinación al Partido Comunista de España y a la Unión Soviética. En 1958, Luis Aparicio se convierte en el primer beisbolista venezolano en ganar un guante de oro en las Grandes Ligas. En 1961, nace en Rumania, Nadia Elena Comaneci, una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, ganadora de nueve medallas olímpicas, cinco de ellas de oro, así como del Campeonato Mundial de Gimnasia y del Campeonato Europeo, siendo condecorada dos veces con la Orden Olímpica. En 1990 el británico Tim Berners-Lee publica su idea sobre crear Internet (la World Wide Web) en Estados Unidos. Consiguió la primera comunicación de la historia entre un ordenador y un servidor usando el protocolo HTTPS en el mismo año. Estaba siendo desarrollada para mejorar la comunicación entre los científicos del CERN, en Suiza, creando un servidor y un buscador que permitían acceder y compartir información desde ordenadores distintos. La red informática mundial es un sistema por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos a través del Protocolo de Transferencia de Hipertextos o HTTP, que son los enlaces de las páginas web. En 1980, la nave espacial estadounidense Voyager I, en su acercamiento al planeta Saturno recoge las primeras imágenes de sus anillos circundantes. En 1981, la venezolana Pilin León, es coronada Miss Mundo (la segunda de Venezuela). También en el mismo año pero en distinta fecha otra venezolana logró la corona de Miss Universo. En 1984, Uruguay sale de la dictadura y recupera la democracia tras las elecciones en las que se produce el triunfo en de Julio María Sanguinetti, candidato por el Partido Colorado. En 1991, el basketbolista Carl Herrera debuta en la NBA, convirtiéndose en el primer venezolano que lo consigue. El 12 de noviembre de 1996 la Asamblea General de la ONU vota mayoritariamente en contra del embargo estadounidense contra Cuba. Por inmensa mayoría, la Asamblea General pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba una vez más. Y una vez más Estados Unidos no acata. El bloqueo comenzó en 1960 y se fue endureciendo, alcanzando a terceros países a partir de 1992, cuando la que la Asamblea General emitió su primera petición a Estados Unidos para que acabase y dejase de perjudicar al conjunto del pueblo cubano. En varias oportunidades la Asamblea General se ha reunido para reclamar el fin al embargo económico, comercial y financiero, impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Pero Estado Unidos es una potencia que actúa casi siempre de manera un ilateral cuando no consigue imponer su voluntad a las demás naciones. En 1997 es declarado culpable Ramzi Yousef por el atentado del World Trade Center de Nueva York (Estados Unidos) de 1993. Después del atentado Yousef huyó a Pakistán, donde fue arrestado. El Word Trade Center incluía las conocidas Torres Gemelas, que sufrieron un atentado en 2001, antes de su destrucción en años posteriores. En 2000 muere Franck Pourcel, director de orquesta francés (n. 1913). Su versión de «Only you» de The Platters vendió más de tres millones de ejemplares. Era violinista de formación, pero acabó convirtiéndose en uno de los directores de orquesta más conocidos. En sus últimos años sufrió de mal de Parkinson y falleció a los 87 años. Escuchar orquesta dirigida por Frank Pourcel En 2001 el ejército del Talibán abandona Kabul (capital de Afganistán), a causa de la llegada de la Alianza del Norte. Por cinco años habían impuesto un régimen ultra religioso, violento y misógino, que llegaba a su fin, pero sólo por un tiempo, porque años después los Talibanes volverían a imponerse luego de que tropas de los EEUU abandonasen a Afganistan. La invasión estadounidense de Afganistán ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense. Esta invasión fue apoyada por aliados de Estados Unidos como una "Guerra contra el Terrorismo". Aquella invasión comenzó el 7 de octubre de 2001 y duró hasta el 17 de diciembre de 20011. Estados Unidos acusaba a Afganistán de proteger y esconder a los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001, mientras que el régimen talibán se negaba a entregar a Osama bin Laden. Como resultado de la invasión, se produjo la caída del Emirato Islámico de Afganistán y la formación de la Administración Provisional Afgana. Esto marcó el final de la fase 1996-2001 de la guerra civil afgana y el inicio de la insurgencia talibán. Estados Unidos y sus aliados mantuvieron una presencia militar en Afganistán durante casi 20 años. Sin embargo, en agosto de 2023, el último avión de transporte militar de Estados Unidos despegó de Kabul, dejando Afganistán nuevamente bajo control talibán, que pasó de ser un país bajo ocupación militar extranjera a sufir nuevamente el sometimiento de la población al integrismo islamico, con una opresión brutal sobre las mujeres. En 2004, en un día como hoy, Estados Unidos bombardeaba la población de Faluya en Irak y se libraban combates callejeros tras varios días consecutivos de ofensiva para tomar la ciudad. En la ofensiva militar también intervenían tropas británicas. Esta confrontación fue conocida como la Segunda Batalla de Faluya, donde fuerzas estadounidenses, iraquíes pronorteamericanas y británicas lucharon contra varios grupos insurgentes de Irak. También intervinieron mercenarios del lado de esta alianza. Los combatientes "insurgentes" contra la ocupación extranjera estaban liderados por Abdullah al-Janabi y Omar Hussein Hadid, y se incluían a la Mujahideen Shura y Al Qaeda en Irak. Las fuerzas de la coalición de 10.000 a 15.000 soldados enfrentaron a aproximadamente a unos 3.000 rebeldes o más. La resistencia que encontraron fue significativa y los principales combates se sucedieron entre el 8 y el 19 de noviembre de 2004. Aunque los rebeldes iraquies eran menos de una tercera parte de las fuerzas militares oponentes y finalmente fueron derrotados, causaron grandes bajas y pérdidas entre las filas imperialistas. Gran cantidad de rechazos en 2006 en varios estados árabes por el veto de Estados Unidos a la condena votada en la ONU contra una matanza israelí de palestinos en Beit Hanun, donde murieron 18 personas, en su mayoría niños y mujeres. Ésto palidece frente al genocidio que se comete con patrocinio del gobierno de los Estados Unidos en 2023. Ver: Estados árabes condenan veto de Bolton en ONU sobre matanza israelí (aporrea.org) El poder de veto de las potencias es un grosero privilegio discriminatorio que imponen las grandes potencias a los demás países en la ONU, dónde la negativa de una sola de ellas puede más que el resto de los países del mundo. En 2014 por primera vez un artefacto de fabricación humana logra aterrizar en un cometa, al alcanzar, la sonda Philae, de la Agencia Espacial Europea, la superficie del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, a 510 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. En México, en 2015, es presentada la denuncia de decenas de desaparecidos, heridos y detenidos producto de la carga de la policía el día anterior contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la carretera federal de Chilpancingo a Tixtla, en el estado de Guerrero. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n280916.html (los "desaparecidos" fueron asesinados). En 2017 el presidente Nicolás Maduro revela que Venezuela había cancelado más de 72.000 millones de dólares en deuda externa en los últimos cuatro años (entre 2014 y 2017). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n317138.html Lo peor de todo es que muchas de las obras y mega proyectos por los que se contrajo deuda externa nunca fueron terminados, así que se pagó por algo que el pueblo no disfrutó; pero entretanto los corruptos metían la mano. Lo que no se pagó en esos años fue un salario decente ni los beneficios que le correspondían al pueblo trabajador. Y la situación sigue así.¡Cuestión de prioridades gubernamentales y control del dinero! ¿No es así? En 2018, el beisbolista venezolano, Ronald Acuña, es elegido Novato del Año en las Grandes Ligas (el tercero de nuestro país en obtener tal distinción, después de Luis Aparicio 1956 y Oswaldo Guillén en 1985). El exministro de Hugo Chávez y economista, Rodrigo Cabezas, pronostica que: "2018 será el quinto año de una recesión devastadora jamás vista en 70 años de vida republicana" y declara que: "No se puede seguir jugando con la economía de Venezuela". Ver: https://www.aporrea.org/economia/n334185.html En 2019, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llega exiliado a México, después de haber sido depuesto por un golpe de Estado, aunque en poco tiempo la situación sería revertida y su partido volvería al poder. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n348862.html En 2020, muere el reportero gráfico y dirigente gremial Ángel Navas Aveledo, miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). En 2021, la Iglesia católica de Portugal anuncia la creación un comité nacional para coordinar el trabajo de grupos locales que investigan los posibles casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la institución. https://www.aporrea.org/internacionales/n369250.html En 2022, se cumplía el séptimo día la Cumbre Mundial del Clima (2022), que se celebraba en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaban 6 días para su culminación.