Efemérides del 13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de los Desastres

Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Tiene el objetivo de promover planes y acciones para minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante los fenómenos naturales. Fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuya Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) adopta la idea de que: "Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza". En los desastres naturales se producen pérdidas de vidas humanas y materiales, sobre todo cuando no son tomadas las previsiones y medidas oportunas, como en los casos de inundaciones, tormentas y olas de calor que, por cierto, vienen aumentando en los últimos decenios a medida que avanza el llamado cambio climático (en realidad alteración del clima por las actividades de llas sociedades humanas). Hay, por supuesto, eventos extremos,como los terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, pero se sabe que los daños y las muertes pueden reducirse o incluso evitarse, por ejemplo, tomando precauciones respecto a las construcciones en zonas sísmicas, o alejando los asentamientos humanos de volcanes que podrían entrar en erupción. El hecho de tener siempre preparado al algún tipo de ayuda de emergencia, contar con infraestructuras más adecuadas y seguras, vigilar el estado de los cursos de agua y el movimiento poblacional en las áreas de riesgo, puede ayudar indudablemente a evitar mayores daños. Por eso es que se asume que el impacto de los eventos naturales no tiene por qué llegar a convertirse en un "desastre" si pueden minimizarse con medidas concretas tomadas a tiempo, en vez de esperar a que vuelva a ocurrir. Y esta es en gran medida una tarea de los gobiernos locales y regionales, además de los gobiernos nacionales de los países. Precisamente en fechas próximas se han producido desastres naturales como el deslave y las inundaciones que causaron muertos, heridos y destrucción en Las Tejerías. Recordemos los desastres de Vargas, El Limón y otros parecidos.

Día Mundial de la Vista. Fecha decretada por Organización Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB). El objetivo de este día, es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y puesto que muchos son prevenibles o curables, tomar las medidas necesarias y evitar la pérdida de la visión o restaurarla. El lema de la campaña para 2022 es "Ama tus ojos". Gran parte de los casos de ceguera en la actualidad se consideran prevenibles e incluso superables. Es importante informarse al respecto.

Día Mundial contra la Trombosis. Se escogió el 13 de octubre por el nacimiento de Rudolf Virchow, médico que descubrió y describió la patología de la trombosis, la cual consiste en la formación de un coágulo de sangre que tapa una vena o arteria, lo que puede generar diversas consecuencias, como un infarto, una enfermedad cardiovascular e incluso un problema cerebral.

Día Internacional del Lenguaje Claro. Buesca la promoción del lenguaje claro en los organismos y dependencias del Estado. Se reviere a evitar los tecnicismos oel lenguaje jurídico compplicado en todas las instancias y poderes estatales, para facilitar los servicios y trámites a las personas. El "lenguaje claro" es definido como un estilo de comunicación entendible y comprensible por el común de las personas. Un lenguaje claro es muy importante para el ejercicio de los derechos ciudadanos, para el acceso a la justicia y para una mayor transparencia en la función pública.

En Argentina se celebra se celebra el Día del Psicólogo en conmemoración del Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en la ciudad de Córdoba en 1974.

Simón Bolívar escribe "Mi Delirio Sobre el Chimborazo" (1822). Es una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, que resalta por ser el único escrito de Bolívar bajo el género de la poesía. En ella, el Libertador describe de forma espléndida y con gran belleza, los acontecimientos ideológicos por los que pasó y su posible solución simbólica.

Nace Mary Kingsley (1862) fue una escritora y exploradora inglesa que tuvo una gran influencia en las ideas europeas sobre África y su gente. Viajó a África y recopiló el material necesario para finalizar un libro que su padre había empezado acerca de la cultura y las tradiciones de las tribus y las poblaciones africanas.

Johann Paliza descubre un asteroide pertenece al cinturón de asteroides, desde el observatorio de Pula, Croacia. Bautizado (205) Martha . Está nombrado por Martha de Betania, un personaje de la Biblia (1879).

Nace Graciela Rincón Calcaño (1904) fue una poetisa, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Reconocida como la autora de la letra del himno a la virgen de Chiquinquirá, patrona religiosa del Estado Zulia en Venezuela. Fue diplomática de las embajadas de Venezuela en Cuba y Haití. En 1945 luchó incansablemente junto a otras aguerridas de la época ante el Congreso Nacional de Venezuela, hasta lograr en 1947 el legítimo derecho al voto para todas las mujeres en la República de Venezuela.

Muere Karl Gjellerup (1919). Fue un escritor, poeta y dramaturgo danés. A partir de 1892 vivió en Alemania y escribió muchas de sus obras en alemán. Sus últimos escritos muestran un gran interés por el budismo. Entre su producción destacan las novelas: Un idealista 1878, Minna 1889 y El peregrino Kamanita 1906, así como numerosos poemas y obras teatrales. Compartió el Premio Nobel de Literatura 1917 con el escritor Henrik Pontoppidan.

Muere Elzie Crisler Segar (1938). Fue un historietista estadounidense, creador del personaje Popeye, que apareció por primera vez en su tira de prensa Thimble Theatre en 1929.

Muere Xu Yun Da Shi (1959) fue un maestro "chan" (zen) y uno de los profesores budistas más influyentes de los siglos XIX y XX a la edad de 120 años.

Día del zapatazo del presidente soviético Nikita Kruschev en la ONU. El 13 de octubre de 1960, durante la XV Asamblea General de Naciones Unidas, el líder de la Unión Soviética, Kruschev, molesto por los repetitivos discursos que no son escuchados, golpea fuertemente el pupitre con su zapato, y se queja contra el Secretario General de la ONU Hammarskjöld, por su "actitud colonialista en el Congo y pro colonial en todas partes", proponiendo la sustitución de este cargo por una troika en la que el Este, el Oeste y el Tercer Mundo tengan cada uno su propio representante. La propuesta es rechazada por EE.UU.

En 1972, se estrella en Los Andes un avión uruguayo con destino a Chile y los supervivientes se ven forzados a comer cadáveres de sus compañeros, al permanecer extraviados y aislados durante dos meses. Era la única manera de alimentarse y mantenerse con vida los pasajeros que sobrevivieron al accidente.

En 1980, el activista humanitario y de derechos Adolfo Pérez Esquivel (argentino de origen gallego) recibe el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras militares latinoamericanas. Ha sido un luchador contra los desmanes de la dictadura militar argentina de los años 70-80, por el castigo de sus crímenes y en favor de otras causas socio-políticas como la oposición a que se sacrifique a los pueblos para el pago de deudas externas ilegítimas que contraen los gobiernos.

Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía célular (1983). La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado teléfono móvil o teléfono celular.

Muere Walter Houser Brattain (1987). Fue un físico, nacido en China, inventó el transistor. En los laboratorios de la Compañía Telefónica Bell (EE.UU), él y los físicos estadounidenses William Shockley y John Bardeen inventaron un pequeño dispositivo electrónico llamado transistor. Se utilizaría comercialmente en radios portátiles, audífonos y otros aparatos. Este trabajo le mereció el Premio Nobel de Física en 1956. El Premio Nobel lo compartió con Bardeen y Shockley por sus aportes relacionados con los semiconductores y el descubrimiento del efecto transistor, que llevó a la creación de este dispositivo tan importante para las industrias de la radio y la teléfonía.

Se crean las parroquias de San Bernardino y la de San Pedro en Caracas (1994).

En 2001: muere en Barquisimeto el actor venezolano Orangel el Delfín (n1939). Rodó películas y protagonizó papeles en producciones de televisión con otros artistas destacados.

En 2006, Muhammad Yunus (de Bangladesh) y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos, destinados a los pobres, fundamentalmente a mujeres. Sin embargo, algunos tipos de microcréditos también han sido denunciados por movimientos de mujeres en paises pobres como mecanismos de sometimiento de trabajadoras.

En 2016, el cantante, compositor y músico estadounidende Bob Dylan, gana el premio Nobel de Literatura, en reconocimiento por haber creado "nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la música". Ha sido un referente para los movimientos sociales en los EE.UU por sus mensajes.

En 2018, en San Pedro Sula (Honduras), se inicia una caravana de migrantes hacia Estados Unidos, con más de 5000 personas en su mayoría hondureños, con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida, empujados por la pobreza y violencia en su país de origen. Migraciones similares se has hecho frecuentes desde distintos países suramericanos y de Centroamérica, como las que hoy en día incluyen a numerosos venezolanos que atraviesan en masa la peligrosa selva de Darien. Gobiernos como el de México han pedido apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender a los migrantes, que se trasladan en condiciones de riesgo y que son víctimas de violaciones de derechos en las fronteras.

