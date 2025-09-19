Personal de la ONU protesta por la masacre perpetrada por Israel de 543 colegas en Gaza

Personal de la ONU protesta por la masacre de sus colegas por Israel en Gaza, 18 de septiembre de 2025. Credito: Agencias

Cientos de empleados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se manifestaron el jueves en la sede europea del organismo en Ginebra para protestar por el asesinato de 543 trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, que marca la mayor cifra en 80 años, según datos oficiales de la organización.

La protesta, que incluyó una instalación con 373 rosas blancas que representaban a cada colega de la ONU fallecido, tuvo lugar bajo consignas como "Paz para Gaza" y "No somos un objetivo". La cifra total de personal auditorio muertos marca el número más alto de bajas en personal de ayuda en los ochenta años de historia de las Naciones Unidas.

En unas declaraciones recogidas por la agencia británica de noticias Reuters, la presidenta del Consejo de Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Nathalie Mint, declaró que los empleados se congregaron para "decir basta" y exigir el fin de los asesinatos de cooperantes, que se producen con total impunidad".

Mint también alertó de que la situación compromete la entrega de ayuda a más de dos millones de personas en riesgo de hambruna.

La presidenta de una comisión de investigación de la ONU dice que "la justicia es lenta", pero espera que someta a los líderes israelíes por el genocidio en Gaza.

La ONU advierte de que, sin garantías de protección para el personal humanitario, será imposible mantener la asistencia en Gaza, donde los servicios básicos y sanitarios colapsaron tras casi siete meses de ofensiva militar israelí.

La manifestación se produce en un contexto de presiones diplomáticas contra la ONU. Según informes, Estados Unidos e Israel han enviado cartas de queja cuestionando la imparcialidad de la organización, lo que fuentes críticas consideran un intento de silenciar las protestas.

La misma jornada, EE.UU. volvió a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía el alto el fuego en Gaza, mientras los otros 14 miembros la respaldaron, siendo esta la sexta vez que Washington usa su veto para proteger a Israel en el actual conflicto.