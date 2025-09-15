Usuarios denuncian sobre descuentos por comisión en cuentas bancarias

Credito: Archivo

15-09-25.-Carlos Julio Rivera, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, denunció recientemente sobre los descuentos por comisión que se hacen en cuentas bancarias, sobre todo en cuentas nóminas, medida que eliminó la Superintendencia de Bancos en el año 2018.



Rivera aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que recientemente sostuvieron una reunión con la vicepresidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) y les indicó que ellos no enviaron ninguna comunicación a las agencias bancarias para que hagan tales descuentos.



No obstante, el sindicalista afirmó que posee una circular que les hizo llegar el banco Bicentenario que les informó a los usuarios sobre los descuentos, medida que autorizó el BCV.



A su juicio, es una contradicción porque el BCV “quiere pasar por encima de la Sudeban”, dijo y agregó que las agencias hacen caso omiso.

RFA