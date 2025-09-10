MP fortalece sistema de justicia con la detención de 14 fiscales por corrupción

Credito: Prensa Ministerio Publico

10 de septiembre de 2025.- El Ministerio Público informa al país que como parte de su permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano, y muy especialmente a lo interno de la institución: desde la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales.



Se pudo conocer, que esta iniciativa desarrollada en medio de un gran apoyo popular, se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, que incluyen el exfiscal superior de dicha entidad, reseña un comunicado del ente.



Además, indica que esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, donde asegura que todos los funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. «La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzar cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental», continúa el escrito.



Con esta severa y persistente actuación suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.



«Como organismo titular de la acción penal y garante de la legalidad en el país, este Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino y pretendan enlodar la buena marcha de la administración de Justicia, la Paz y los Derechos Humanos en Venezuela», agrega.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 869 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)