(VIDEO) Douglas Rico advierte sobre nueva estafa: Delincuentes se hacen pasar por comisarios del CICPC

El Cicpc ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones; la institución advirtió que si recibe una llamada indicando que está involucrado en una investigación, no proporcione información personal; y, en este caso, se debe acudir de inmediato a las oficinas del Cicpc para verificar la situación o formalizar una denuncia.
La institución enfatizó que los procedimientos oficiales y las citaciones se realizan de manera correcta. Por ello, si se encuentra con este tipo de llamadas, se le pide a la población no caer en la trampa y evitar ser una víctima más de esta modalidad de estafa.