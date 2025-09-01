(VIDEO) Douglas Rico advierte sobre nueva estafa: Delincuentes se hacen pasar por comisarios del CICPC

01-09-25.-El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) emitió una alerta sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes están usurpando la identidad de comisarios de la institución. Según el director del organismo, Douglas Rico, estos estafadores buscan causar "daño físico, monetario y psicológico" a sus víctimas.El Cicpc ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones; la institución advirtió que si recibe una llamada indicando que está involucrado en una investigación, no proporcione información personal; y, en este caso, se debe acudir de inmediato a las oficinas del Cicpc para verificar la situación o formalizar una denuncia.La institución enfatizó que los procedimientos oficiales y las citaciones se realizan de manera correcta. Por ello, si se encuentra con este tipo de llamadas, se le pide a la población no caer en la trampa y evitar ser una víctima más de esta modalidad de estafa.