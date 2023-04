Fiscales de EEUU afirman que Rafael Ramírez aceptó sobornos durante su gestión en PDVSA

05-04-23.-Los fiscales de Houston han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de Rafael Ramírez, el exjefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter, quien se ha ofrecido a testificar sobre la corrupción.La justicia de Estados Unidos está apuntando por primera vez contra Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), por presuntamente aceptar sobornos pagados por bancos en Andorra y Suiza durante su gestión en la compañía petrolera, así lo dio a conocer el periodista y corresponsal para Latinoamérica de Associated Press (AP), Joshua Goodman.“Durante años, los venezolanos se han preguntado si los fiscales estadounidenses están apuntando al ex zar del petróleo Rafael Ramírez. Ahora, han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de Ramírez, el exjefe de seguridad @PDVSA Rafael Reiter, quien se ha ofrecido a testificar sobre la corrupción de Ramírez y otros”, afirmó Goodman.Detalló que en una nueva presentación, “los fiscales federales afirman por primera vez en audiencia pública que Ramírez aceptó sobornos. Los sobornos supuestamente fueron pagados por bancos en Andorra y Suiza. También se compraron inmuebles pero ‘a pedido de Ramírez, estas propiedades no estaban a su nombre’”.“Las nuevas acusaciones están contenidas en una presentación de los fiscales que buscan una orden judicial para declarar a Reiter en Madrid antes de un juicio programado en mayo en Houston de su coacusado, Paulo Murta, un banquero portugués-suizo”, agregó.Por otra parte, señala que Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien “manejó asuntos de seguros para PDVSA y estuvo encarcelado en Venezuela”, también “mantuvo las cuentas de Ramírez y otros funcionarios de PDVSA”, de acuerdo a afirmaciones de los fiscales.Ramírez se habría puesto en contacto con el periodista de AP para pronunciarse al respecto negando haber actuado mal. “Es mentira”, dijo en respuesta a las afirmaciones de los fiscales en Houston.