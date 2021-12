Departamento del Tesoro de EEUU actualiza los datos de venezolanos incluidos en lista OFAC

03´-12-21.-Los datos de varios venezolanos incluidos en la lista OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), fueron actualizados este miércoles 1 de noviembre.



Dos funcionarios ya no están en la lista: Cliver Alcalá Cordones, mayor general de la Fuerza Armada; y Ramón Moreno, funcionario del Sebin., quienes fueron excluidos este mismo dí por la Office of Foreingn Assets Control: Oficina de Control de Activos Extranjeros.



Pero los datos de otros cuatro venezolanos han sido actualizados: Freddy Bernal, Hugo Carvajal, Amílcar Figueroa y Henry Rangel Silva.



En el caso de Carvajal se cambió el cargo (ya no es director de la Dirección de Contrainteligencia Militar-Dgcim) y el lugar de domicilio (de Caracas, a España).



En el caso de Figueroa, se modificó el cargo, porque ya no está al frente de Parlamento Latinoamericano.



En el caso de Rangel Silva varió su cargo y ya no se lo incluye como parte de la ya desaparecida Disip (hoy Sebin).

