Fundador encarcelado de la pandilla "El Tren de Aragua" pide diálogos de paz con el gobierno colombiano

Agentes antidrogas de Estados Unidos y la policía colombiana escoltan a un presunto miembro de la pandilla transnacional Tren de Aragua a una comisaría de policía en Bogotá, el 6 de febrero de 2025. Credito: © Fernando Vergara, AP

Larry Álvarez, fundador encarcelado de la infame pandilla Tren de Aragua, conocido por su alias "Larry Changa", publicó una carta pidiendo al presidente colombiano Gustavo Petro que inicie conversaciones de paz que conduzcan a la desmovilización del grupo transnacional.

12 de octubre de 2025.-Un fundador del Tren de Aragua, una banda transnacional fundada en Venezuela, solicitó al gobierno colombiano el inicio de conversaciones de paz que conduzcan a la disolución del grupo, según una carta publicada el sábado, informó France24 con AFP.

En la carta dirigida al comisionado de paz de Colombia, donde se encuentra en prisión, Larry Álvarez, alias "Larry Changa", solicita ayuda para "facilitar el acercamiento y construir una ruta viable de desmovilización".

La carta, también dirigida al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Justicia, fue firmada por los abogados de Álvarez y publicada en medios locales y en línea.

La oficina del comisionado de paz de Colombia confirmó la autenticidad de la carta a AFP.

Fundado en una prisión venezolana, el Tren de Aragua está presente en ocho países y fue designado como "organización criminal transnacional significativa" por Estados Unidos el año pasado.

La carta incluye una solicitud para suspender la extradición de Álvarez a Chile, donde enfrenta cargos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, asumió el cargo en 2022 con la promesa de poner fin al conflicto armado que se ha prolongado en Colombia a pesar del histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de 2016.

Sin embargo, las propuestas de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y grupos escindidos de las FARC no han prosperado, y los analistas afirman que estos grupos, financiados por el narcotráfico, se han fortalecido.