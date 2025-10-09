Estados Unidos: El "chamán de Qanon", que Donald Trump le dio indulto presidencial, ahora lo está demandando

WASHINGTON, D.C. – 6 DE ENERO: Un manifestante grita dentro de la Cámara del Senado el 6 de enero de 2021 en Washington, D.C. El Congreso celebró hoy una sesión conjunta para ratificar la victoria del presidente electo Joe Biden en el Colegio Electoral por 306 votos a favor y 232 en contra sobre el presidente Donald Trump. Credito: Win McNamee/Getty Images)

PHOENIX 9 de octubre de 2025.- Un hombre de Phoenix dice que es el verdadero líder del mundo libre y tiene un plan para revolucionar la sociedad estadounidense: sólo necesita 40 billones de dólares.

En una demanda de 26 páginas, presentada el 22 de septiembre y compuesta por un solo párrafo, Jacob Angeli-Chansley, conocido como el "Chamán de QAnon", demandó al presidente Donald Trump por esa cantidad y compartió sus planes para eliminar la deuda nacional y mejorar la infraestructura estadounidense en una entrevista exclusiva esta semana, informó Anyon Fak-McDaniels/Cronkite Noticias.

Al igual que muchos de sus compatriotas fenicios, Angeli-Chansley afirma que lo que más le gusta de vivir en Phoenix es el desierto y su acceso a la naturaleza. Comentó que le encanta hacer senderismo en su tiempo libre. Pero Angeli-Chansley es más conocido por pintarse la cara de rojo y azul y usar un sombrero de piel con cuernos, mientras portaba un megáfono y una bandera estadounidense sujeta a una lanza durante su participación en la insurrección del 6 de enero.

"Declaró que 'Mike Pence es un maldito traidor' y escribió una nota en un papel disponible en el estrado, diciendo: 'Es solo cuestión de tiempo. La justicia está llegando'", según el Departamento de Justicia. Además, convocó a otros alborotadores a la tarima y los dirigió en un conjuro por su megáfono.

Se declaró culpable ante un tribunal federal y fue condenado por obstrucción de un procedimiento oficial. El primer día de su segundo mandato, Trump emitió una orden ejecutiva que le concedió el indulto y lo indultó, junto con más de 1500 personas más, entre ellas unas 15 personas de Arizona.

Angeli-Chansley, de 37 años, le ha dado la espalda al presidente.

Angeli-Chansley afirmó haber trabajado estrechamente con Trump y su administración de forma extraoficial desde finales de 2019 en un puesto de asesor, optando por "invertir tiempo, energía, atención y enfoque en ayudar al país". No dio más detalles sobre cuánto tiempo ocupó este cargo.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Su tono ha cambiado.

"Básicamente, estoy amenazando al sistema", dijo.

Durante un tiempo, la forma de pensar de Angeli-Chansley coincidió con el sistema. Trump, durante su primer mandato, solía hacer referencias a la teoría de la conspiración QAnon y, en un momento dado, mencionó una de las palabras clave del grupo en una reunión con militares en la Casa Blanca. Angeli-Chansley afirmó haber asaltado el Capitolio de Estados Unidos cuando creyó que Trump lo necesitaba, lo que le costó la libertad por un tiempo.

Angeli-Chansley fue arrestado el 9 de enero de 2021 y se declaró culpable el 3 de septiembre de ese año, según un comunicado del Departamento de Justicia. El 17 de noviembre de 2021, fue sentenciado a 41 meses de prisión federal. Fue liberado a finales de marzo de 2023 y pasó dos meses más en un centro de reinserción social en Phoenix.

Pero ahora, según Angeli-Chansley, la relación entre él y el presidente ha terminado.

En 2022, durante su estancia en prisión, comentó haber escuchado a Trump hablar de ciudades de la libertad, coches voladores y calles con nombres de los Padres Fundadores. Angeli-Chansley afirmó que Trump le robó estas ideas.