(VIDEO) El 90 % de los bienes de responsables del robo de Citgo serán incautados

El diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Infante, dio a conocer que, como parte de las investigaciones que realiza el Poder Legislativo en referencia al robo de la empresa venezolana Citgo (CITGO Petroleum Corporation) por sectores de la ultraderecha en el exterior y con apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, ya se tiene un registro del 90 por ciento del inventario de bienes de todos los involucrados, en lo que consideró “el robo más grande de la historia que se le ha hecho a la patria”.



Durante una entrevista en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión, destacó que ya hay una carpeta que se administra bajo el debido proceso de todos los responsables; son casi 400 personas involucradas en este robo a la nación, dueños o responsables de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), juntas ad hoc usurpadoras e ilegales de PDV Holding Inc, responsables de Citgo Petroleum Corporation, Banco Central de Venezuela (BCV), Pdvsa, entre otros.



En este sentido, manifestó que se realizan los procedimientos que corresponden para que a todas estas personas e involucrados se les aplique la Ley de Extinción de Dominio. “Quizás no resarcirá, pero debe haber acciones legales que sean ejemplarizantes para todas aquellas personas que se atrevan a conspirar, construir conciertos para delinquir y robar los activos a los venezolanos”.



De igual manera, el diputado Infante se refirió a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República y destacó que todos aquellos que llamen a intervención extranjera, invasiones, se asocien para robarse los recursos venezolanos o pidan bloqueos y sanciones, sea el apellido que sea, se les aplicará todo el peso de esta ley. “Es una ley muy firme, como decía el Comandante Hugo Chávez, la Asamblea Nacional tiene que hacer instrumentos legales para defender a la patria de los ataques imperiales que procuran mancillar la dignidad del país”, recordó.