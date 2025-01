Ministro Cabello denunció plan para asesinar a dirigentes de derecha y culpar al Gobierno

Ministro Diosdado Cabello

9 de enero de 2025.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció un plan de la derecha fascista que contempla asesinar a varios de sus dirigentes con el fin de culpar al Gobierno nacional y generar caos en el país.



Durante la emisión 509 de su programa Con El Mazo Dando, Cabello compartió la información recibida por “patriotas cooperantes” sobre los planes de este sector de cara al 10 de enero, cuando será la toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro, tras vencer en los comicios del 28 de julio de 2024.



De acuerdo con la información, el prófugo de la justicia venezolana Iván Simonovis mantiene contacto con elementos del Tren de Aragua y Tren del Llano, quienes pretendían ingresar al país para atacar la sede de la Asamblea Nacional, pero no han podido por los operativos de seguridad de la inteligencia y contrainteligencia del Estado venezolano, entonces pasaron a la siguiente opción.



“Simonovis les dijo a los líderes del Tren de Aragua que debían pasar al plan B, que era asesinar a dirigentes de la oposición más radical para culpar al Gobierno de estos asesinatos selectivos. Entre los dirigentes de la oposición fascista que Simonovis mandó a asesinar están: Andrés Velásquez, César Pérez Vivas, Piero Morun, Tomás Guanipa, más otros dirigentes intermedios, y si era posible, hacerle un atentado a la Embajada de Argentina en Caracas donde están enconchados los operadores políticos” de María Corina Machado, detalló.



Simonovis también habría dado la ubicación de la residencia del yerno del opositor Edmundo González Urrutia para que fuera asesinado y así crear el falso positivo de que estas acciones fueron cometidas por los colectivos chavistas bajo las órdenes del Gobierno nacional.



Otro falso positivo que pretende Simonovis es el asesinato del nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Miguelangel Suárez, “para generar un ambiente de caos y de venganza en la comunidad estudiantil y estimularlos a que salgan a quemar las calles”.



Cabello manifestó que a este sector de la derecha “lo único que les queda es hacerle daño a su propia gente. Eso es lo que les queda” y que el propósito es ver si de esta forma pueden levantar la opinión en el mundo sobre el Gobierno nacional supuestamente haciéndole daño al pueblo. “Nosotros no somos así, los que son así son ellos”, enfatizó.



Plan de escape de María Corina Machado



Cabello también denunció que la opositora María Corina Machado tiene un plan de escape coordinado con el Tren de Aragua y el Tren del Llano si las cosas, en los próximos días, no salen como ella espera.



Según la información recibida por su informantes, Machado “tiene un plan de extracción coordinado con delincuentes del Tren de Aragua y del Tren del Llano, a quienes se les transfirió recursos hace 16 días para movilizarse a Caracas” con el objetivo de acompañarla e incendiar la ciudad. A esto se suma la intención de generar caos en el interior del país.