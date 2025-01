Ministro Cabello: incautamos 700 cargadores para fusil provenientes del exterior

Vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello

6 de enero de 2025.- Más de 700 cargadores de fusil, municiones y 5 fusiles que serían utilizados, por grupos vinculados a la oposición venezolana, para perpetrar acciones de violencia en el país, fueron incautados en días recientes por los organismos de seguridad del Estado, informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.



En una rueda de prensa ofrecida este lunes señaló que los referidos cargadores ingresaron al país ocultos en muebles, pero gracias al trabajo de los cuerpos de seguridad fueron detectados a finales del 2024.



“Todas esas investigaciones están avanzando. Sabemos quienes los enviaron, cómo los enviaron, desde dónde los enviaron, quienes los reciben. Por estos hechos tenemos un grupo de detenidos que son parte de esta oposición fascista que no cree en el país”, resaltó.



En este sentido, durante las referidas declaraciones, señaló que más de 120 mercenarios de distintas nacionales, han sido aprehendidos por su vinculación con estos planes terroristas de la ultraderecha.



“Ellos (los mercenarios) han venido hablando, declarando, señalando los planes que tienen, estableciendo desde donde viene el financiamiento, el cual proviene del narcotráfico y el narco paramilitarismo colombiano”, indicó al tiempo que resaltó la vinculación de los expresidentes colombianos, Álvaro Uribe e Ivan Duque con estos hechos.



Planes de asalto al poder



Asimismo, Cabello señaló a la dirigente de ultraderecha, María Corina Machado, de ser la receptora de los recursos que desde el narcotráfico se envían al país para financiar acciones de desestabilización.



“Esta gente no tiene un plan electoral, tiene un plan de salto al poder, ellos no creen en elecciones”, resaltó. Asimismo, indicó que estas acciones son adelantadas por la ultraderecha porque ellos no conciben el pueblo pueda tener el poder y vivan en una auténtica democracia.



“Es la violencia planificada, como siempre, bajo el mismo guion. Esa violencia incluye actos terroristas saboteos a los servicios públicos. Estos lo han declarado los mercenarios que han sido detenidos y han hablado de las tareas a las que venían. No tienen valores ni escrúpulos, por eso han atacado centros de salud, por eso han sido capaces de atacar centros educativos, sistemas de transporte, sistemas eléctricos”, enfatizó.



Planes para el 10 de enero



Por otra parte, Cabello recordó que el próximo 10 de enero el presidente de la República, será juramentado ante la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.



En este sentido, señaló que en el país hay un gran despliegue de los cuerpos de seguridad a fin de garantizar el resguardo y la paz del pueblo.



“La derecha fascista, terrorista, anda muy nerviosa por un despliegue de la fuerza policial que es normal. A Venezuela van a venir presidente de otros países, representantes de más de 100 países, acompañar al Presidente Nicolás Maduro y nosotros tenemos que garantizar la paz, la seguridad de estos invitados internacionales y de los venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional”, indicó.