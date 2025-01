FANB rechaza llamado a la violencia de Edmundo González

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

6 de enero de 2025.- El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, expresó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es una institución profesional que está comprometida con la defensa de la soberanía del país y la expresión popular, por lo que rechaza categóricamente el mensaje del excandidato de la extrema derecha, Edmundo González, quien pretende generar un clima de violencia en el país.



A través de un comunicado, el General en Jefe indicó que “hemos visto con profunda indignación un video publicado en la noche de ayer 5 de enero por el cobarde Edmundo González Urrutia dirigiéndose de manera desvergonzada e insolente a la FANB con planteamientos absurdos e incoherentes que demuestran no solo ignorancia respecto de la institución castrense sino una exacerbada desesperación ante el inminente y estrepitoso fracaso de sus planes golpistas”.



Resaltó que el irrisorio video se emite precisamente al momento de arribar a Estados Unidos de Norteamérica, cuyo gobierno es el patrocinador, maniobrero de la extrema derecha venezolana, la cual, le sirve de subterfugio para esconder su cobardía y debilidad, pues, no cuentan con el apoyo popular y menos aún con el respeto de la institución castrense, a la que reiteradamente han ofendido y menospreciado.



Padrino López señaló que “con el cinismo que les caracteriza, con palabras impropias y aspecto circense, se refiere a la paz, estabilidad de los venezolanos, cuando sistemáticamente han solicitado la aplicación de sanciones económicas y toda clase de medidas coercitivas unilaterales, que tanto daño han causado al pueblo venezolano, incluido los efectivos militares y sus familias quienes han sido las primeras y más numerosas víctimas de la violencia que han gestado durante años, como parte de sus acciones neofascistas para desestabilizar al gobierno legítimo del país y socavar la tranquilidad de sus propios conciudadanos”.



Por este motivo la FANB rechaza categóricamente y con “absoluta vehemencia este payasesco y bufo acto de politiquería despreciable, que no tendrá el más mínimo calado en la robusta conciencia patriótica de la FANB; la cual, en perfecta fusión popular militar policial, defenderá a ultranza la Constitución y las leyes de la nación, así como su libertad, soberanía e independencia”.

Venezolana de Televisión