Tres periodistas analizan distintos escenarios de cara al 10 de enero en Vladimir a la Carta

6 de enero de 2025.- Un análisis de los distintos escenarios que puedan ocurrir en Venezuela, a propósito de la juramentación presidencial prevista para el 10 de enero, hicieron este lunes los periodistas Xabier Coscojuela, Mario Villegas y José Gregorio Yépez en una entrevista efectuada por Vladimir Villegas.En este sentido, Yépez dijo que “los escenarios se ven sumamente complicados porque, más allá de lo que pueda pasar el 10 de enero, es mucho más importante lo que pase después, ya que los venezolanos están esperando respuesta a sus necesidades de parte de una clase política enfrascada en una lucha por el poder”.Añadió que, aunque el 28 de julio hubo una manifestación de la voluntad de la gente, la cual debe ser respetada, se deben buscar los mecanismos establecidos en la Constitución para resolver la crisis, que son el diálogo y la negociación.Yépez también manifestó que en “el choque entre el gobierno y la oposición la más perjudicada será la población venezolana”.Xabier Coscojuela: “Maduro será presidente de facto”Entretanto, el periodista Xabier Coscojuela dijo que el 28 de julio la abrumadora mayoría de los venezolanos votó a favor de Edmundo González Urrutia y esa decisión no ha sido respetada.Dijo no tener duda alguna de que Nicolás Maduro no cuenta con legitimidad de los votos, por lo que el viernes “va a juramentarse como presidente de facto”.Al ser consultado sobre la posibilidad de que Edmundo González Urrutia sea juramentado ese día, expresó: “No creo que tenga oportunidad de hacerlo”.Mario Villegas: “El gobierno le teme a la protesta popular”Por su parte, el periodista Mario Villegas señaló que la “dudosa legitimidad de quien pretende juramentarse el 10 de enero es lo que explica el despliegue militar, policial y de grupos paramilitares que están aterrorizando a la sociedad venezolana”.Villegas comentó que, ante un gobierno que se proclama defensor de las libertades públicas y de la Constitución, la cual garantiza la participación y el protagonismo, “el 10 de enero se muere la democracia en Venezuela”.Villegas añadió que “a lo que más le teme el régimen es a la protesta popular, a que irrumpan los sectores populares como irrumpieron el 29 y 30 de julio, en las calles de Venezuela, sin embargo, siento que muy difícilmente se vaya a poder materializar la protesta en Venezuela, porque la represión existe, los militares existen”.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: