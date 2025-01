Gobierno de Venezuela declarará personas no gratas a expresidentes del Grupo Idea

Expresidentes del Grupo Idea Credito: Web

06-01-25.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, condenó la iniciativa de los expresidentes miembros del Grupo Idea, quienes aspiraban a encontrarse con Edmundo González Urrutia en su visita a Panamá el próximo 7 de enero y luego, escoltarlo hasta su regreso a Venezuela.



Se trata del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, así como Mireya Moscoso y Ernesto Pérez-Balladares, de Panamá; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Mario Abdo, de Paraguay; Jorge Quiroga, de Bolivia; y Jamil Mahuad, de Ecuador.



Desde la Asamblea Nacional, Rodríguez aseguró que ninguno de estos exmandatarios tiene autorización del Gobierno venezolano para su entrada al país, por lo que anticipó que serían declarados personas no gratas por la Asamblea Nacional.



“Han dicho una lista de expresidentes, siete extranjeros, que dicen que van a venir a Venezuela sin tener, por supuesto, ningún tipo de autorización para ingresar en el territorio, en consecuencia, en la primera sesión del día martes voy a solicitar que sean declarados personas non gratas esa cuerda de insolentes”, anunció Rodríguez.



Sentenció que “extranjero no autorizado que entre a Venezuela será tratado como invasor”.



“Si un extranjero ingresa sin la debida autorización de las instituciones debidamente calificadas para ello a territorio de la República Bolivariana de Venezuela, eso no puede ser considerado sino como un acto de invasión, ¡y como invasores serán tratados!”, enfatizó.



El diputado aseguró que “Venezuela se respeta, nosotros sí somos respetuosos”, agregó. “Atrévanse a entrar, para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de defensa de la patria y defensa del territorio. La paz estará con nosotros. El diálogo político estará con nosotros. La libertad estará con nosotros”, dijo contundentemente.



Y apuntó: “Creo que llegó la hora de que el extremismo sea aislado de forma definitiva”.



Vale recordar que, parte de este grupo de expresidentes demócratas intentó entrar a Venezuela el pasado 27 de julio, cuando tenían la intención de acompañar a González Urrutia en las elecciones presidenciales. No obstante, el Gobierno de Maduro no dio autorización de aterrizaje de dicho vuelo, por lo que les fue imposible ingresar.



Por su parte, el oficialista también aseguró que, si Edmundo González “toca un palco del terreno de la República Bolivariana de Venezuela” contribuirán con la Fiscalía solicitando su arresto inmediato.

