China toma represalias contra decenas de empresas de Estados Unidos antes de los aranceles previstos por Trump

China dijo el jueves que estaba agregando docenas de empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones para "salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales".



3 de enero de 2025.-El Ministerio de Comercio de China dijo que impondría medidas a 28 entidades estadounidenses y también prohibiría las exportaciones de artículos de doble uso a las empresas que cotizan en bolsa a partir del jueves, informó el Global Times, un diario chino considerado alineado con Beijing, y el periódico dirigido por el gobierno. Agencia de noticias Xinhua. Los artículos de doble uso se refieren a aquellos que pueden utilizarse con fines civiles o militares, informaron AFP y CBS.com



China también sancionó el jueves a 10 empresas de defensa por ventas militares a Taiwán, la isla autónoma que China reclama como propia, agregándolas a la "Lista de entidades no confiables" de China, dijo el ministerio, según AFP.



"Realmente parece ser una señal de advertencia: que la escalada de las políticas estadounidenses contra China, particularmente bajo Trump, recibirá una respuesta más agresiva", dijo a CBS MoneyWatch Jesse Schreger, profesor asociado de Macroeconomía en la Escuela de Negocios de Columbia. "China está dando señales de que no aceptará pasivamente los aranceles".



La amenaza de no vender productos de doble uso a las empresas que cotizan en bolsa podría tener consecuencias, dado el papel de China como potencia manufacturera mundial, dijo Schreger. No está claro cómo pretende China hacer cumplir las medidas y qué productos se considerarán de doble uso y, por tanto, tendrán restringidas sus ventas. Los neumáticos, por ejemplo, podrían considerarse producidos tanto para uso civil como militar, señaló.



Las medidas se producen mientras Beijing se prepara para el regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca y después de que la administración Biden ampliara sus restricciones a las empresas chinas en medio de una escalada de idas y venidas. Durante su campaña presidencial, Trump también planteó la idea de imponer un arancel de hasta el 60% a todos los productos chinos.



"El deseo de imponer aranceles elevados a China parece creíble, si se piensa en la primera administración Trump y su voluntad de utilizar [los aranceles] con fines geopolíticos", ofreció Schreger. "La administración Biden no deshizo eso; de hecho, lo profesionalizó. La retórica de la administración Trump podría haber sido más fuerte, pero la administración Biden llevó esta batalla económica al siguiente nivel".



El mes pasado, China dijo que estaba investigando al fabricante estadounidense de microchips Nvidia por posibles violaciones de las leyes antimonopolio chinas.



La acción de China se produce menos de una semana después de que impuso sanciones a siete empresas en respuesta a las recientemente anunciadas ventas y ayuda militar de Estados Unidos a Taiwán.



Aún así, las sanciones de Beijing contra las empresas de defensa estadounidenses tienden a tener un impacto moderado dado que las empresas militares estadounidenses no venden armas ni bienes relacionados a China. Algunos analistas piensan que las medidas comerciales de represalia también podrían ser limitadas.



"Los cambios en las políticas de inmigración, comercio y fiscal bajo la segunda administración Trump probablemente serán significativos, pero no llegarán a algunas de las propuestas más dramáticas", afirmaron analistas de Goldman Sachs en un informe reciente. "Esperamos aranceles sobre las importaciones de China y automóviles, pero no un arancel universal, lo que conllevaría riesgos económicos y políticos que creemos que la Casa Blanca preferiría evitar".



La Prensa Asociada contribuyó a este informe.