EEUU: Ciudades santuario liberaron a miles de extranjeros criminales buscados por el Servicio de Control de Inmigración

Según muestran los datos de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)

17 de noviembre de 2024.-Las jurisdicciones santuario han liberado a decenas de miles de inmigrantes criminales durante el mandato del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, según muestran datos de las fuerzas del orden federales, informo Jason Hopkins de la Fundación de Noticias diarias, y El Cable de Maine.



Las ciudades santuario y otras localidades en todo Estados Unidos han liberado a más de 22.000 inmigrantes criminales buscados por las autoridades federales de inmigración desde enero de 2021, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenidos por el Centro de Estudios de Inmigración (CIS). Las cifras se refieren a solicitudes de detención de ICE ignoradas por las agencias locales de aplicación de la ley, casos en los que la agencia de aplicación de la ley no notificó suficientemente a ICE o liberaciones anticipadas de migrantes sujetos a solicitudes de detención.



Las órdenes de detención de inmigrantes se presentan a las agencias policiales locales después de que toman la custodia de un no ciudadano (generalmente por cargos criminales no relacionados con violaciones de inmigración) que ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) sospecha que vive ilegalmente en los Estados Unidos. Estas órdenes de detención solicitan a la agencia de aplicación de la ley que retenga al no ciudadano el tiempo suficiente para que llegue un agente de ICE y realice una detención en el lugar.



Sin embargo, innumerables localidades han aprobado leyes que prohíben estrictamente a las autoridades cooperar con ICE, lo que incluiría respetar las órdenes de detención de inmigrantes. Los datos publicados por CIS sugieren que las ciudades santuario ignoraron cada vez más las solicitudes de detención bajo la administración Biden-Harris, lo que significa que a lo largo de los años se devolvió a la comunidad a más inmigrantes criminales.



Según datos de ICE, hubo 2.512 detenciones rechazadas en el año fiscal 2021, comenzando cuando Biden asumió el cargo el 20 de enero de 2021. Hubo 5,723 detenciones rechazadas en el año fiscal 2022, 7,934 detenciones rechazadas en el año fiscal 2023 y 5,871 detenciones rechazadas en el año fiscal 2024 solo hasta mediados de julio.



El número de extranjeros criminales liberados en el país por las autoridades santuario podría ser potencialmente mucho mayor dado que, en numerosos casos, las autoridades locales liberan a los inmigrantes criminales antes de que ICE pueda tomar conocimiento de su detención y presentar una solicitud de detención.



Se estima que actualmente hay 17 millones de inmigrantes ilegales viviendo en los EEUU. en junio de 2023, lo que ha provocado que las agencias policiales locales tengan innumerables enfrentamientos con personas que no tienen un estatus legal. Desde principios de 2023, ICE ha presentado un promedio de aproximadamente 10.000 solicitudes de detención de inmigrantes al mes, según Transactional Records Clearinghouse.



El presidente electo Donald Trump, que ganó el cargo con una plataforma de inmigración de línea dura, se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario, lo que podría incluir la retención de fondos federales. Sin embargo, los líderes de las ciudades santuario han expresado hasta ahora una intensa oposición a la idea de cooperar más con los agentes de ICE.



ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la Daily Caller News Foundation sobre los datos de la detención.