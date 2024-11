Delcy Rodríguez: "No puede haber entendimiento con el fascismo"

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que “no puede haber entendimiento con el fascismo porque el fascismo no entiende, es irracional”.

Así lo aseguró al intervenir en la instalación del Gran Congreso del Bloque Histórico, en el parque La Carlota, donde participan más de 6.000 delegados de todo el país.

“No puede haber negociación, no puede haber conciliación con espacios del extremismo. No puede haber entendimiento con el fascismo, porque el fascismo no entiende, es irracional para quienes verdaderamente tenemos una concepción de la vida y el ser humano. El fascismo es antiespecie humana”, manifestó la vicepresidenta.

Indicó que en Venezuela “hay células neofascistas y sionistas que buscan aniquiliar al Estado, a la organización popular, destruir la democracia directa de los pueblos, que niegan la vida y la esencia humana, y promueven la violencia, el odio, la muerte y la guerra”.

Más nunca pasarán

Es por ello, -explicó- que en el seno del pueblo venezolano se da la discusión de la lucha contra el fascismo, como una verdadera amenaza, no solamente contra Venezuela, sino contra todos los pueblos del mundo”.

“Es una sola lucha que debe guiar nuestras acciones en Venezuela y en el mundo”, afirmó al reiterar que el pueblo venezolano se ha alzado como una sola voz de rechazo para derrotarlo”, aseguró.

“Más nunca pasarán aquellos que pretenden acceder al poder político para entregarnos a la redes del fascismo internacional que se expande en Europa y en este continente, que amenaza al Medio Oriente”, añadió.

En este sentido, indicó que “Venezuela es un enclave fundamental para la defensa de la paz, de la democracia, de la vida, y es un enclave esecial antifascista”.

Causa palestina

Consideró que levantar las banderas de Venezuela es esencial, “y por eso, defender la causa palestina es nuestra causa”, dijo al expresar que esa causa es “una lucha antifascista y antisionista”.

En este contexto, dijo que Venezuela apoya la dimensión simbólica que Rusia lidera contra el neofascismo.

Explicó que se trata de enclaves geopolíticos que “nos van articulando en un solo movimiento internacional, mundial para defender al ser humano”.

País Brics

La vicepresidenta reiteró que “Venezuela es un país Brics”, pues ideológicamente cumple con los principios de este nuevo modelo geopolítico y económico que representa esta alianza.

“Venezuela es un país Brics porque nuestra doctrina que guía nuestro accionar internacional y geopolítico es la esencia de los Brics”, añadió.

Construcción del nuevo Estado

Al instalar el congreso, la vicepresidenta dijo que el Congreso Histórico del Bloque de la Patria está surgiendo del seno del pueblo.

Refirió que más de tres millones y medio de venezolanos participaron y dieron propuestas. Señaló que se realizaron en todo el país más de 100.000 asambleas para recoger las propuestas que hoy marcan “el rumbo del futuro con nuestras siete fuerzas consolidadas para defender a Venezuela” con la Agenda Concreta de Acciones.

Destacó que más de 500 mil propuestas llevadas desde el Poder Popular y las 5 Generaciones: precursora heroica, fundadora, intermedia de oro, joven, genial, han sido sistematizadas para llevar adelante una agenda de acción concreta.

Asimismo, al recordar cada una de las 7T reflejadas en el Plan de la Patria, aseguró que este Congreso, que tiene sus raíces en el Congreso de Angostura y en el Padre Simón Bolívar, permitirá enterrar definitivamente el Estado burgués de la Cuarta República.

“Tras los años duros y de grandes batallas, a causa de un bloqueo que ha pretendido asfixiar nuestra economía y dañar la estabilidad social del pueblo, el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido trabajar en siete frentes, con nuestras fuerzas consolidadas”, indicó.

“Son las horas definitorias en las que nos las tenemos que jugar todas por la construcción de un Estado verdaderamente comunal al servicio de la sociedad, levantando las banderas del socialismo bolivariano y de nuestra doctrina bolivariana”, apuntó.

Estado comunal

Subrayó la necesidad de “un Estado comunal a través de la doctrina bolivariana. Ya debe morir el Estado burgués que heredamos del puntofijismo. Es ya y es ahora; y por eso este Congreso del Bloque Histórico tiene una tarea fundamental, impostergable e histórica”.

Reafirmó que del Congreso del Bloque Histórico dependerá la construcción del futuro de Venezuela con una sociedad “verdaderamente igualitaria, en la que el centro sea la condición humana, en donde nos entendamos como lo decía Bolívar como un solo cuerpo social”, dijo.

Modelo social venezolano

Rodríguez aseguró que actualmente el Gobierno Nacional busca garantizar el funcionamiento de las grandes Misiones Sociales.

Destacó que a través del modelo social venezolano se da mayor importancia a las misiones que “estén ahí para atender a los abuelos, abuelas, a la población en general y procurar la igualdad, la justicia y la equidad social”.

“Conseguimos un Estado de Paz, un Estado social de justicia, equidad, un Estado edificado desde las masas mismas de nuestro Pueblo (…) Que sea la voz cantante de quienes levanten la bandera de la democracia de la participación y la definición de su destino”, dijo.

Enfatizó que el Congreso del Bloque Histórico también está llamado a definir líneas en la defensa de nuestra soberanía y seguridad territorial.

“Tenemos que levantarnos para defender a Venezuela como una sola fuerza, con una gran conciencia (…) Tenemos que seguir de pie, luchando, para garantizar un gran futuro para esta Venezuela potencia, que defiende su identidad, que está decidida a seguir siendo libre y soberana”, enfatizó.