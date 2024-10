Confagan: especulación en el precio de la carne puede devenir en un control de precios

Credito: Contrapunto

20 de octubre de 2024.- Una escalada de precios de un alimento tan importante como es la carne, es muy peligrosa, porque tiene mucho contenido, primero porque afecta considerablemente el desarrollo humano del propio pueblo venezolano y segundo, porque obliga al gobierno a tomar controles porque la especulación genera controles de precios en Venezuela y en todas partes del mundo.



Así lo considera el presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos, Confagan, José Agustín Campos, quien señaló que “Nosotros los ganaderos trabajamos para que esos alimentos le lleguen al pueblo venezolano a precios asequibles. En el campo se maneja el precio de la carne a puerta de finca a $ 1.7 el kilo si los animales son mestizos, pero si el ganado es de mayor calidad, un ganado de primera está a 2 dólares por kilo; sin embargo, explicó que, en los supermercados y grandes cadenas de comercialización se ve que la carne es vendida entre 7 y 14 dólares por kilo, eso no se puede permitir eso hay que pararlo”.



Indicó que la carne no puede convertirse en un elemento exótico, que está prohibido para los grandes sectores consumidores del país.



En la revisión de la cadena de comercialización que se ha hecho se ha demostrado que la especulación no es en el sector ganadero, ya que después que sale de la finca el alza se ve es en las cadenas de comercialización, “y allí es donde hay que hacer una reflexión, en el sector comercial, porque sabemos las dificultades que hay con el salario del venezolano y el poder adquisitivo, es un elemento que hay que cuidar porque “la joya de la corona” del sector industrial, del sector comercial, del productor y del distribuidor, es el consumidor y a los consumidores hay que cuidarlos”, aseveró.



Activo estratégico



Para Campos uno de los activos más importantes que tiene Venezuela es el productor agropecuario, ese es un activo que Venezuela tiene que cuidar mucho, el campesino, el productor pequeño, mediano y grande, porque son los que mantienen activo el campo venezolano. “Es un activo estratégico y en medio de las dificultados el sector sigue activo, a media máquina, a 30%, pero activo, con problemas de financiamiento, que es uno de los problemas más terribles que tenemos”, dijo.



“Yo creo que el financiamiento es como el presupuesto para el estado, si un estado no tiene presupuesto no funciona. Nosotros necesitamos financiamiento agrícola, porque la actividad agrícola es especial, y como actividad especial hay que darle un tratamiento especial, por ejemplo, en el campo si llueve mucho nos va mal, si no llueve también nos va mal, se hace mucho sol nos va mal y si no hace sol también nos va mal”.



Importación de carne



Al referirse a la importación de carne, el presidente de Confagan señaló que “cuando yo digo que los productores agropecuarios son un gran activo de Venezuela es porque el país en medio de las dificultades los productores lo mantenemos abastecido a punta de producción nacional.



Cuando se hace alguna importación de carne son importaciones puntuales, necesarias, “yo no estoy en contra de las importaciones, si son necesarias. El sector ganadero está produciendo el 80% de lo que se consume en el país, pero pudiéramos estar mucho mejor”, aseguró.



“Si se contará con financiamiento, no solo estuviéramos abastecidos en 100% sino que se construiría una oferta exportable sustentable en el tiempo y en el espacio. Pudiéramos ir a mercados internacionales generaríamos divisas y fortaleceríamos nuestra economía interna que es lo que se quiere, tanto en materia agrícola animal, como en materia agrícola vegetal”, puntualizó Campos.



Es decir que el sector agrícola en medio de todas las dificultades como la falta gasoil, vialidad agrícola, falta de financiamiento etc, sigue activo dándole una respuesta positiva al país. Por eso es que la escalada de precios de la carne que se está viendo no se puede permitir impunemente.



Financiamiento



En cuanto al financiamiento explicó que “a las políticas públicas hay que hacerle un seguimiento milimétrico porque la banca privada se comporta como banco de segundo piso, pero el banco de segundo piso ya no existe en Venezuela, entonces se está fusionando a través de una institución que se llama cartera única, la cual está conformada por varios ministerios de Agricultura, Finanzas, Alimentación y Comercio”.



Explicó que allí el productor que requiere financiamiento es postulado, luego que ese gabinete aprueba al productor se envía a la banca, pero la banca privada hace caso omiso a eso. Cómo los intereses son al 6%, la banca aduce que eso no es negocio para ellos.



A juicio del representante gremial, una política pública no puede estar a discreción de la banca, no puede ser, por eso hay que hacerle un seguimiento milimétrico a la banca para que se discipline y que la decisión que se tome sea vinculante para que la banca, se obligue a liquidar el crédito, porque si no, pierde su naturaleza de intermediación financiera y no le está haciendo la banca ningún servicio al sector productor.