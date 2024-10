El dardo de Juan Carlos Delpino tras ser destituido como rector del CNE

18-10-24.-El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, reaccionó este jueves a su destitución del ente comicial, asegurando que quienes están en el poder "no gozaron del favor popular" en las elecciones del 28 de julio.

En su cuenta de X (antiguo Twitter), Delpino aseveró que, a sabiendas de que "no se daría" la totalización de resultados, prefirió no subir a ella.

"La única asociación delictiva que se puede señalar sin lugar a equívocos es la que desgobierna al país, que tiene como actores a quienes no gozaron del favor popular. Ellos saben que no subí a totalización porque no iba a darse", escribió.

En ese sentido, aseveró: "ellos saben que solo se enseñarían los resultados que se leerían después y también saben que técnicos internos me admitieron que el resultado no le favorecería a este ‘gang’ que tiene su epicentro en Miraflores".

Cuando se le preguntó al abogado si Edmundo González fue el verdadero ganador, este respondió: "de eso se trata la reunión con él en España".

Adicionalmente, sobre la incautación de bienes, afirmó que no posee ninguno.