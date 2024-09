Vicecanciller de Venezuela le dice a Boric: "Lávate la boca antes de hablar de nuestro pueblo"

25-09-24.-El vicecanciller de Venezuela para América Latina, Rander Peña, instó este martes al presidente de Chile, Gabriel Boric, a lavarse «la boca antes de hablar» del país caribeño y su pueblo, luego de que el mandatario calificara de «dictadura» al Gobierno de Nicolás Maduro.



«No le aguantas la mirada fija al presidente Nicolás Maduro, no tienes moral, te falta mucho. Lávate la boca antes de hablar de Venezuela y de nuestro pueblo», dijo Peña en un mensaje que compartió en Telegram.



Asimismo, el vicecanciller, como «joven latinoamericano y de izquierda», acusó a Boric de traicionar y usar «al pueblo chileno» luego de haberse presentado como «una opción de izquierda y popular».



«Terminaste arrastrándote sumisamente hacia la derecha pinochetista, rogándoles clemencia y perdón a cambio de tu servil vocería obediente al fascismo. Le has robado la esperanza a tu pueblo. Hemos visto a lo largo de estos años de lucha popular a personajillos como tú que, buscando notoriedad, terminan siendo parte del club de los fracasados», expresó Peña,



De igual forma el funcionario venezolano llamó a Boric «cobarde» y «fracasado».



Este martes, en su tercer discurso ante las Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario chileno dijo que su país está «especialmente atento» a la «crítica situación que vive Venezuela».



«Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos», dijo Boric.



De igual forma llamó a que se reconozca «el triunfo» del antichavismo en los comicios del 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desagregada.



Entretanto, la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama la «victoria» de su abanderado, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre.

