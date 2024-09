EEUU: Preso condenado a muerte en Carolina del Sur muere por la primera inyección letal del estado en 13 años

21 de septiembre de 2024.Freddie Owens, condenado a muerte en Carolina del Sur, murió mediante inyección letal el viernes durante la primera ejecución en el estado en 13 años, informó La Edición de CNN.com



Owens, de 46 años, fue condenado a muerte en 1999 por matar a Irene Graves, empleada de una tienda de conveniencia, durante un robo en Greenville, Carolina del Sur, cuando tenía 19 años.



Owens fue declarado muerto a las 6:55 p.m. ET, dijeron funcionarios estatales en una conferencia de prensa el viernes por la noche. No hizo ninguna declaración final.



La Corte Suprema de Carolina del Sur se negó el jueves a detener su ejecución y el gobernador Henry McMaster decidió no otorgarle a Owens el indulto solicitado.



Los abogados de Owen solicitaron una suspensión de la ejecución ante la Corte Suprema de los Estados Unidos el viernes, horas antes de su ejecución, según muestran documentos judiciales, pero el tribunal denegó la solicitud.



El recluso solicitó una orden judicial de emergencia en parte porque la violación del debido proceso, según sus abogados, ocurrió cuando el Departamento Correccional de Carolina del Sur y el gobernador McMaster no proporcionaron a Owens información básica sobre las drogas de inyección letal y las calificaciones del equipo de ejecución, según la orden de emergencia. movimiento.



La muerte ordenada por el estado marca la primera muerte por inyección letal desde que recuperó el acceso a los medicamentos necesarios para realizar el procedimiento luego de casi una década de problemas con el suministro de inyección letal.



Graves, una madre de 41 años y tres hijos, estaba trabajando en un turno nocturno en una tienda en Greenville el 1 de noviembre de 1997, cuando fue asesinada a tiros durante un robo, informó WHNS, afiliada de CNN.