Congresista (Rep.)Maria Elena Salazar critica al ex-embajador de Estados Unidos en Nicaragua por sanciones a Venezuela

20 de septiembre de 2024.-La representante María Salazar (republicana por Florida) criticó al ex embajador de Estados Unidos en Nicaragua por la política de petróleo y gas en Venezuela en una audiencia del subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el viernes, informó La Colina en una nota de prensa.



“Está enviando un mensaje muy débil a [el presidente Nicolás] Maduro”, dijo Salazar, quien se desempeña como presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental. “Estoy seguro que están analizando esta audiencia a la perfección”.



Kevin K. Sullivan, ex embajador, fue uno de los principales testigos de la audiencia, que se centró en el “fraude” en Venezuela en respuesta a la disputada victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de julio en el país. Sullivan es actualmente el Subsecretario Adjunto para Asuntos Andinos y del Cono Sur de Brasil del Departamento de Estado.



La audiencia se centró en gran medida en las empresas estadounidenses de gas y petróleo que bombean en el país, y los legisladores finalmente pidieron a las empresas que cesaran sus operaciones.



A lo largo de los años, la administración Biden ha enfrentado críticas por su política con las grandes petroleras en Venezuela.



Las compañías petroleras, incluidas las lideradas por Chevron y Repsol, han aumentado el bombeo en Venezuela después de que Biden alivió las sanciones en 2022. Estas sanciones fueron parte de un intento de persuadir a la administración de Maduro para que celebre elecciones libres y justas.



Mientras Estados Unidos se encuentra entre otras naciones que reconocen al candidato presidencial Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones, Salazar afirma que la postura no es suficiente y pide que se restablezcan las sanciones. González huyó a España a principios de este mes, poco después de que un juez local venezolano ordenara su arresto.



“Chevron, Repsol, Eni y Maurel [& Prom], la sangre está en sus manos, y será en las suyas, la Administración Biden, y en nosotros, el Congreso de los Estados Unidos, si no actuamos hoy”, dijo.



Sullivan defendió a la administración, citando las 16 sanciones a funcionarios afiliados a Maduro impuestas por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos el 12 de septiembre. En términos de licencias para estas compañías petroleras, Sullivan dijo que esas decisiones se consideran con otros factores, como esfuerzos diplomáticos” para abordar la situación.



“Señor, ¿no entiende que Maduro se ríe de nosotros?” Salazar le preguntó a Sullivan en respuesta. "Somos los líderes".



En sus comentarios finales, Salazar afirmó que las sanciones al petróleo y al gas no son una cuestión partidista y que aplaudiría que la administración hubiera “hecho lo que se comprometió”.