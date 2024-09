(AUDIO) Maduro llama ladrón a Luis Abinader por la confiscación de avión en República Dominicana

11-09-24.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamó este martes «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.

«Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana, (Luis) Abinader, que es un bandido, un ladrón», señaló Maduro en un acto televisado, luego de expresar, irónicamente, sus ganas de asistir al debate presidencial estadounidense entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump.

Aseveró que se alegra por la declaración que hizo el expresidente de EEUU Donald Trump, quien aseguró que las sanciones son un error.

«Las sanciones que se impusieron contra Venezuela fueron un tiro en el pie que se dio EEUU. Los tiempos de imperialismos, amenazas, bloqueos y sanciones pasaron; no pueden volver más a Venezuela ni ningún país de América Latina y el Caribe», expresó Maduro.

Las declaraciones las hizo al asistir a la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno, que se realizó en el Palacio Blanco.

«Supimos enfrentar y neutralizar las 930 sanciones. Venezuela va viento en popa y no nos va a parar nada ni nadie», expresó el mandatario.

Añadió que está muy interesado en el debate que sostendrán los aspirantes a la presidencia de EEUU Donald Trump y Kamala Harris e ironizó diciendo que «si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá».

El jefe de Estado se refirió publicado por la agencia Bloomberg en el que se asegura que Maduro tiene en su derroche su principal amenaza, a lo que respondió que es la inversión necesaria para que el país siga su rumbo paso a paso a una recuperación plena.

«Para ellos (Bloomberg) derrochar es entregar recursos a los circuitos comunales, o para financiar miles de emprendedores, que alcance más para gobernadores y alcaldías», indicó.