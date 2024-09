EEUU: Policia de Aurora, Colorado vincula a 10 personas con la pandilla de Venezolanos El Tren de Aragua

y ahora hay 6 bajo custodia.



2 pandilleros confirmados y 2 presuntos pandilleros del Tren de Aragua arrestados en relación con un tiroteo en julio en Nome Street, informo El Correo de Denver en una nota de prensa.



La policía de Aurora ofreció el miércoles los primeros detalles sobre la magnitud de la presencia de una pandilla venezolana en la ciudad en medio de un continuo furor en las redes sociales sobre el tema.



La policía ha identificado a 10 personas vinculadas a la pandilla Tren de Aragua que están operando en Aurora, y seis de esas personas han sido arrestadas y están bajo custodia, dijo el portavoz de la policía de Aurora, Joe Moylan, a The Denver Post.



Los detalles sobre las identidades de las 10 personas y la naturaleza de los cargos contra los seis arrestados no estuvieron disponibles de inmediato, aunque algunos están bajo custodia en relación con un tiroteo previamente reportado en Nome Street en julio.



Moylan dijo que los oficiales no han arrestado a ningún miembro de pandillas por cargos relacionados con el cobro de alquiler a los residentes en tres propiedades de Aurora propiedad de CBZ Property Management.



Las propiedades ocuparon un lugar central en la conversación sobre la pandilla venezolana en Aurora cuando CBZ Property Management afirmó que las condiciones inhabitables en sus propiedades se debían a la actividad criminal de los miembros de la pandilla Tren de Aragua.



El alcalde de Aurora, Mike Coffman, y otros funcionarios de la ciudad repitieron el reclamo de la compañía, sugiriendo que los complejos de apartamentos “cayeron en manos” de la pandilla. La afirmación fue luego amplificada por los medios locales y nacionales y alimentada por un video viral que mostraba a hombres armados tocando una puerta en el complejo de apartamentos.



Otros funcionarios de Aurora, y los residentes de las propiedades, han dicho que las condiciones inhabitables en las propiedades de la compañía eran de larga data y eran el resultado de la mala gestión de la compañía, más que de una presencia abrumadora de pandillas. El jefe de policía interino de Aurora dijo el viernes que las pandillas no se habían "apoderado" de uno de los complejos.



Aurora tiene una población de alrededor de 400.000 habitantes, y un estudio de sus pandillas el año pasado identificó 36 pandillas separadas con 1.355 miembros, alrededor del 0,34% de la población total de la ciudad.



Las 10 personas identificadas vinculadas al Tren de Aragua representan menos del 1% de los pandilleros identificados de Aurora, aunque Moylan dijo que los oficiales esperan que el número de miembros documentados del Tren de Aragua crezca a medida que continúan las investigaciones sobre la pandilla.



“Cada día aprendemos más sobre la TdA, cómo funciona y cómo podemos identificar a los miembros sospechosos”, afirmó. "...Aún es demasiado pronto para intentar cuantificar la presencia de TdA en Aurora de una forma u otra".