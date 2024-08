Movimiento de trabajadores: no es posible concebir soberanía sin libertades democráticas

22 de agosto de 2024.- Diversos dirigentes sindicales y activistas del movimiento de los trabajadores, han hecho un pronunciamiento en defensa de los derechos democráticos que se encuentran establecidos en Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Nosotros: dirigentes sindicales del Zulia; delegados de prevención; frentes de trabajadores; sindicatos de base; sindicatos independientes; militantes del movimiento obrero de diferentes orígenes políticos; colectivos populares; comités de derechos humanos, nos dirigimos a los trabajadores(as); a los sectores populares; a los jóvenes; a los pensionados y a todas las organizaciones de base el pueblo trabajador. A las organizaciones sindicales, federaciones, centrales sindicales

No existe posibilidad alguna de que los trabajadores podamos concebir y satisfacer nuestros anhelos, reivindicaciones y exigencias sin un marco de libertades democráticas, incluso no podemos hablar de soberanía sin estas libertades, teniendo en cuenta que la soberanía comienza por la existencia de un marco normativo mínimo que proteja a las grandes mayorías.

Los hechos suscitados luego de las elecciones presidenciales del 28-J. En los cuales se inició una campaña inquisidora desde el estado y sus instituciones y desde las gerencias de empresas públicas; en contra de trabajadores por su tendencia política, por manifestar su opinión contraria a una línea monolítica a favor del gobierno, representan una grave amenaza a la integridad de las libertades democráticas más elementales.

Rechazamos de antemano cualquier acción injerencia por parte de gobiernos extranjeros y cualquier vía violenta para la resolución de las diferencias del pueblo venezolano, pero defendemos y reivindicamos cualquier expresión de pluralidad política. Los derechos laborales y las garantías constitucionales son para todos los venezolanos. La CRVB no excluye a ningún grupo por su tendencia política, no puede ser discrecional la aplicación de estas garantías por parte de las instituciones, en un país con un marco de inmovilidad laboral no se puede concebir la exclusión de ningún trabajador de esta protección por razones distintas a las tipificadas en la ley.

Los resultados de las elecciones presidenciales deben sobre todo reflejar la existencia de una gran porción de la sociedad; que legítimamente expreso un descontento por medio del derecho constitucional del voto, medio este que es fruto de las libertades democráticas, mal pudiese entonces limitar y excluir el goce de garantías constitucionales por el ejercicio de la vía electoral por la opción que fuese. Es precisamente el derecho electoral la forma para mantener cohesionada y unificada a la nación fuera de conflictos internos que fracturen el país.

Los trabajadores y las trabajadoras tienen el total derecho a la libertad de elección y de expresión, sin que eso sea causa de retaliaciones o represalias políticas por posicionarse distinto a la política del gobierno nacional.

Es por todo esto que hacemos un llamado al gobierno y sus instituciones para que cese cualquier política inquisidora y para que de igual manera las instituciones correspondientes amparen a cualquier trabajador afectado, además exigir el reenganche de cualquier trabajador despedido por su tendencia política.

Emplazamos a las organizaciones sindicales, coaliciones, federaciones, corrientes, así como al movimiento de trabajadores para iniciar una campaña de denuncias, rechazando esta política violatoria a la constitución

No a la persecución y hostigamiento contra trabajadores públicos tras elecciones

No a las retaliaciones políticas ni a la violencia contra los trabajadores.

Zulia: Raúl Ordóñez. Humberto González. Leví González - Fedesiemhidroven. Luis Valles (Fenacts) Jorge Gentil. Sergio Castellano. Joel Barrera. Lorena Fernández sindicatos Hospital Coromoto José Martínez Suntrabmercal. Sector petróleo: Carlos Márquez, Denis Ospina – José Villegas— Rafael Ramírez. William Toro. Coordinador Movimiento Vanguardia Obrera del Sector Petrolero. Derwuis Arias, movimiento 21 de enero. José Delghans. Sindicato Alcaldía De Maracaibo. Eddiz Ramírez. William Domínguez, Sindicato De obreros de Educación. José Quintero vigilante, José Mendoza, Alberto Salcedo militante sindical. José Mendoza-presidente Observatorio Laboral y de derechos humanos Giussepe raspa-Carabobo- Edward zapata del sindicato Hidrocentro -Cumana-Luis blanco- secretaria ejecutivo Fedesiemhidroven-Caracas-José Laguna federación gráfica de Venezuela. Sindicato De La Madera- Antonio Briceño. Gustavo Medrano, Hildemaro Ramírez-Trujillo- Rafael Benítez de Fedesiemhidroven- Falcón: José Gregorio quintero. Isaac Mesa, José Darío Molina. - Mérida- Sindicato de Obreros de La Universidad de Los Andes, (S.O.U.L.A.) – Mérida, Yuri G. Lobo La Cruz. - Guillermo Quintero P. Omar J. Gil