Boeing pausa test debido a problemas con 2 aviones diferentes

El fabricante de aviones en problemas tuvo que pausar las pruebas de vuelo del 777X y se enfrenta a una nueva inspección de la FAA de sus 787 Dreamliner



20 de agosto de 2024.-El gigante aeroespacial Boeing enfrenta nuevas complicaciones con dos de sus aviones, menos de dos semanas después de que su nuevo director ejecutivo asumiera el control de la asediada compañía, informv Quartz.com



Boeing (BA) detuvo los vuelos de prueba de su flota 777X, su nuevo avión insignia, después de que una inspección de rutina descubriera daños en una pieza que conecta el motor con la carrocería del avión, dijo la compañía el lunes. Varios aviones de la flota mostraron grietas similares en la estructura.



"Durante el mantenimiento programado, identificamos un componente que no funcionó según lo diseñado", dijo un portavoz de Boeing (BA). "Nuestro equipo está reemplazando la pieza y capturando cualquier aprendizaje del componente y reanudará las pruebas de vuelo cuando esté listo".



Actualmente hay 481 pedidos para el 777X, cuyo lanzamiento comercial, originalmente programado para 2020, se retrasó hasta 2025, según One Mile at a Time. Casi la mitad de esos pedidos provienen de Emirates, que realizó un pedido de 52 mil millones de dólares por aviones de fuselaje ancho el año pasado para reemplazar sus Airbus (EADSY) A380 que están en retiro.



También el lunes, la Administración Federal de Aviación ordenó inspecciones de los 787 Dreamliners de Boeing, relacionadas con un incidente en marzo que hirió a 50 personas cuando un piloto inesperadamente chocó contra los controles mientras pilotaba un vuelo de LATAM Airlines.



La directiva de aeronavegabilidad requerirá que las aerolíneas inspeccionen los asientos de los capitanes y primeros oficiales en busca de tapas de interruptores de balancines faltantes o rotas o conjuntos de cubiertas de interruptores agrietados en los aviones 787-7, 787-9 y 787-10 dentro de los 30 días. La inspección afectará a 158 aviones matriculados en Estados Unidos y 737 aviones en todo el mundo.



"Apoyamos plenamente la Directiva de Aeronavegabilidad de la FAA, que hace obligatoria la orientación del proveedor para los operadores del 787", dijo Boeing en un comunicado.



Este no es el primer revés importante para el 787 este año. En abril, el fabricante de aviones con sede en Virginia proyectó un aumento más lento en la producción de sus aviones 787 Dreamliner debido a la escasez de suministro de “algunas piezas clave”.



A finales de 2023, el fabricante de aviones estaba produciendo 787 Dreamliners a un ritmo de cinco por mes, dijo la compañía en su informe de ganancias del cuarto trimestre en enero. Espera duplicar esa cifra el próximo año, dijo el director financiero Brian West en una llamada con analistas.



Los problemas de calidad paralizaron la entrega de 787 durante más de un año. La empresa reanudó las entregas del avión a mediados de 2022.