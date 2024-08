Se confirma que Benjamin Netanyahu acepta la propuesta de acuerdo de Estados Unidos

Hamás: "Ni lo que se nos presentó ni lo que acordamos"

El principal diplomático estadounidense pretende ultimar los términos en una cumbre a finales de esta semana; no especificará cómo se maneja la demanda del Primer Ministro de una presencia continua de las FDI en la frontera entre Gaza y Egipto en la oferta puente.



19 de agosto de 2024.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presionó el lunes a Hamás para que respaldara la última propuesta estadounidense de un acuerdo sobre rehenes, mientras Washington intensificaba sus esfuerzos para llegar a un acuerdo que pudiera poner fin a la guerra en Gaza, informó Los Tiempos de Israel.



En declaraciones a la prensa en Tel Aviv después de reunirse con los líderes políticos y militares de Israel, Blinken dijo que tuvo una "reunión muy constructiva" con el primer ministro Benjamin Netanyahu ese mismo día. Al final de esa reunión, Netanyahu emitió un comunicado respaldando la nueva propuesta estadounidense.



Blinken subrayó que el primer ministro "me confirmó que Israel acepta la propuesta puente" ofrecida por EE.UU. la semana pasada en Doha "para intentar cerrar las brechas que quedan entre las partes".



"Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo", dijo el secretario.



"El siguiente paso importante es que Hamás diga que sí", repitió Blinken, "y luego, en los próximos días, que todos los negociadores expertos trabajen para lograr entendimientos claros sobre la implementación del acuerdo".



Sin embargo, en respuesta el lunes por la noche, el funcionario de Hamás, Osama Hamdan, dijo a Reuters que los comentarios de Blinken sobre la aceptación por parte de Netanyahu de una propuesta estadounidense actualizada "plantean muchas ambigüedades" porque "no es lo que se nos presentó ni lo que acordamos".



Hamdan dijo que Hamas, que estableció sus propios términos en una propuesta del 2 de julio, ya dijo a los mediadores que "no necesitamos nuevas negociaciones de alto el fuego en Gaza; Necesitamos acordar un mecanismo de implementación". La propuesta de Hamás del 2 de julio, que Netanyahu rechazó, fue en sí misma una respuesta a una propuesta israelí hecha pública por el presidente estadounidense Joe Biden a finales de mayo.



Netanyahu informó a Blinken en su reunión de tres horas que enviaría a sus principales negociadores a una probable cumbre en El Cairo esta semana, dijo un funcionario israelí a The Times of Israel.



El equipo estará dirigido por el jefe del Mossad, David Barnea, el director del Shin Bet, Ronen Bar, y el encargado de los rehenes de las FDI, Nitzan Alon.