(VIDEOS) Presidente Maduro: "Cuando el chavismo sale a las calles está garantizada la paz"

El presidente de la República, Nicolás Maduro aseveró quien se sumó a la gran marcha nacional por la paz y en apoyo a la victoria electoral de las fuerzas revolucionarias, el domingo 28 de julio aseveró que cuando el pueblo chavista sale a la calle está garantizada la paz. "Volvimos a ganar porque triunfó la paz, no pudieron ni podrán jamás", expresó.

Desde los alrededores del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado reiteró que la extrema derecha trató de manchar las elecciones y no pudieron porque "los derrotamos en menos de 48 horas".

Felicitó al pueblo venezolano que salió a las calles a marchar en defensa de la paz en 100 ciudades del país. Hizo hincapié al destacar que el pueblo chavista en las calles derrotó a los influencer de Miami que llamaban a los fascistas salir a las calles.

"La derecha fascista se espichó (…) Ellos creyeron que con los influencer desde Miami iban a movilizar las calle, les digo ¡fracasaron!". Preguntó dónde está Edmundo González Urrutia "sal de tu cueva y da la cara".

Denunció que Edmundo González está planeando su fuga del país "y llevarse la plata para Miami".

El presidente Maduro refirió que el Pueblo de Venezuela propinó tres derrotas contundentes a la ultraderecha fascista. La primera derrota fue a los influencer de Miami. "Les dieron Nocaut con una sola mano", dijo.

La segunda derrota se evidenció porque mantuvieron escondido al ultraderechista Edmundo González. "Un criminal que contrató a criminales para atacar al Pueblo y se esconde, él es de los peores criminales que hemos visto, peor que (Juan) Guaidó", fustigó.

Y la tercera y última derrota es que el Pueblo movilizado en las calles desinfló a La Sayona (María Corina Machado). "Fracasó, no la quieren ni en la oposición", dijo.

Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares

Durante su discurso, Maduro reafirmó su respaldo al trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional (AN) por la paz y estabilidad del país.

En ese sentido, ordenó acelerar la aprobación de la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, ante la violencia y la desestabilización que han querido imponer sectores de la ultraderecha en el país.

"Porque Venezuela tiene que ser un país de leyes, de instituciones, de respeto a la Constitución, a la Ley y a la paz", dijo al destacar que nuestra Patria tienen derecho a construir su futuro en tranquilidad.

Asimismo, condenó la injerencia de otros países en los asuntos internos de Venezuela. "Nos hemos ganado el derecho de construir el futuro que nos dé la gana y como nos dé la gana en Venezuela. Nadie tiene que meter sus narices en Venezuela, yo no me pongo a darles consejo a nadie en el mundo, cada quien sabe manejar su país, pero que no metan sus narices en Venezuela porque le sale un tortazo", enfatizó.

Reafirmó que esta Patria le pertenece al Pueblo soberano y heroico de Venezuela, el cual trabaja para avanzar y consolidar la paz.

Consulta nacional



El Dignatario ordenó acelerar el trabajo para lograr los cambios y las transformaciones que el pueblo quiere, al tiempo que instruyó hacer un esfuerzo de información y difusión sobre las elecciones comunales del domingo 25 de agosto.

Con información de Últimas Noticias / ActualidadRT