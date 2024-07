(VIDEO) Presidente Maduro denunció hackeo masivo al Sistema Electoral

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, denunció la madrugada de este lunes y hackeo masivo al Sistema Electoral venezolano.

Desde Miraflores, el presidente reelecto aseguró que el ataque fue al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Hoy sufrimos un ataque masivo, ya sabemos de qué país viene, no lo diré, al sistema de transmisión del CNE. Un hackeo masivo, así lo denuncio ya sabemos quién lo ordenó hay que hacer justicia para nuestro pueblo. Felicito a los técnicos que lograron despejar un hackeo brutal", expresó.

Del mismo modo, indicó que "no es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República" y comentó que "hay que ver qué país del mundo luego de 930 sanciones criminales se atreve a convocar a elecciones".

Comentó que "tremenda guerra psicológica contra el pueblo, campañas diarias para favorecer a los demonios, pero más pudo Cristo ante estas campañas" y agradeció "a todos los venezolanos que participaron, al Plan República, a la Milicia Nacional Bolivariana. A los más de 900 veedores e invitados internacionales que vinieron".

Luego de que el CNE informara al país los resultados que lo dieron reelecto como jefe de Estado, Maduro aseguró que "el fascismo en Venezuela no pasará ni hoy ni nunca".

"Ya es 29 de julio de un lunes que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia y dignidad de Venezuela, no pudieron con las sanciones, agresiones, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela no pasará ni hoy ni nunca, no nacimos el día de los cobardes y tibios, nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria de valentía y coraje".

Finalmente agradeció a Dios por el triunfo que a su juicio es un triunfo de paz.

"Mi primer pensamiento para Dios, gracias por darnos este triunfo tras tanta lucha, es triunfo de paz, de las ideas de la igualdad y también debo decir que ayer estuvimos entregando ofrendas por cumpleaños 70 del Comandante Chávez, es tu triunfo, este pueblo no te ha fallado. La patria sigue los caminos que se han señalado, qué bonita jornada hemos vivido y tuvimos paz antes, durante y va haber paz y estabilidad y justicia después del 28 de julio. Paz, justicia y respeto", expresó.

Más temprano el presidente del CNE, Elvis Amoroso, solicitó a la Fiscalía Nacional investigar los "ataques terroristas" perpetrados al Sistema Electoral, al cierre de la jornada de este 28 de julio, a fin de determinar los responsables.