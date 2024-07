Juan Barreto: "Perdonen mi ignorancia en matemáticas...si hay 2.393.268 votos que no se han contado, ¿quién se sacó esos votos?"

29-07-24.-La diferencia de votos entre Maduro y González es de 704.114, según el CNE que da ganador al actual gobernante con 5.150.092 sufragios y al abanderado de la oposición con 4.445.978, por lo que el 20% no escrutado triplica la diferencia entre ambos candidatos. Con estos datos, pudiera calificarse que el resultado dado por Amoroso como una tendencia que no es irreversible



En este sentido, Juan Barreto, periodista, exAlcalde Metropolitano de Caracas, fundador y dirigente de REDES, aseguró a través de su cuenta en X que existe un número muy alto de votantes que aún no han sido escrutados y que faltan por asignar a los candidatos.



Al hacer sus propios cálculos, señala que aún hay 2.393.268 votos que no se han contado. «¿Quién sacó esos casi 2 millones y medio de votos?», preguntó Barreto.