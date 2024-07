Solo 1,38% de votantes en el exterior podrá sufragar este 28 de julio

Credito: Archivo

25-07-24.-Venezuela cuenta actualmente con una población de aproximadamente 29,4 millones de personas, de las cuales 21,4 millones pueden teóricamente votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, tanto dentro como fuera del país.



Sin embargo, debido a los diversos requisitos impuestos por el Gobierno para el registro electoral en el extranjero, solo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar, un dato menor al presentado en las elecciones anteriores (110.000), lo cual representa una pequeña fracción de los aproximadamente 8 millones de venezolanos que, según datos de la ONU, han emigrado, una cifra que Nicolás Maduro rebaja a 2 millones.



No todos los venezolanos podrán votar en el exterior



Y aunque no existieran trabas, no todos los venezolanos que están en el exterior podrían votar porque gran parte de ellos son menores y otros, fundamentalmente los que emigraron hace ya muchos años, carecen de interés en estos comicios.



De los 8 millones de venezolanos que viven fuera de su país, alrededor de 5 millones son mayores de edad y deberían poder votar en las elecciones, pero soolo 69.000 están habilitados para hacerlo, explica a EFE Estefania Parra Anselmi, coordinadora internacional de Voluntad Popular y miembro del comando que agrupa a los opositores que residen en España.



En Colombia hay cerca de 3 millones de ciudadanos de Venezuela

Cerca de 3 millones de venezolanos viven actualmente en Colombia, convirtiéndolo en el país que más ciudadanos de esa nacionalidad ha acogido.



Esta población llegó buscando mejores oportunidades debido a la crisis política, social y económica en Venezuela.



Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Colombia hay 2,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos, lo que sitúa a este país como el epicentro regional del éxodo venezolano.



Buena parte de esta población espera que las elecciones del 28 de julio generen un cambio en su país, aunque muchos no podrán votar debido a dificultades para inscribirse y el elevado costo de obtener documentos como el pasaporte vigente, que permite votar en el exterior.



¿Dónde podrán votar en Colombia?

Hay puntos habilitados en Bogotá, Medellín, Cartagena, Riohacha, Barranquilla y Cúcuta.



Cúcuta: Consulado ubicado en la avenida Camilo Daza, calle 17, esquina Corral de Piedra.

Bogotá: Colegio Técnico Palermo ubicado en la carrera 23 #49- 37.

Barranquilla: Consulado de la carrera 52 #69-96, piso 3.

Medellín: Consulado, ubicado en la Calle 42 #79-06, barrio Laureles.



Más países de la región donde hay migrantes de Venezuela



Los venezolanos en Brasil enfrentarán dificultades para votar, ya que solo pudieron inscribirse en la Embajada en Brasilia y en el Consulado General de São Paulo, los únicos lugares donde podrán ejercer su derecho el 28 de julio.

De los siete consulados que Venezuela tenía en Brasil, cinco fueron cerrados entre 2019 y 2022 durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, y no reabrieron tras la normalización de relaciones.



En Brasil viven unos 125.000 venezolanos amparados por la Operación Acogida y se estima que en los últimos seis años han ingresado otros 400.000, aunque muchos han seguido hacia otros países. No hay cifras claras sobre cuántos venezolanos permanecen en Brasil en condiciones de votar.



En Perú residen cerca de 1,5 millones de venezolanos, de los cuales unos 900.000 tienen edad para votar.



A pesar de ello, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), solo 589 están habilitados para votar.



La mayoría no ha podido inscribirse debido a los obstáculos impuestos por las autoridades, que exigen residencia permanente, pasaporte vigente y cédula de identidad.



El próximo 28 de julio, el Consulado venezolano en Buenos Aires abrirá sus puertas para votar en una jornada que incluirá una feria migrante y la recepción de dirigentes argentinos que colaboraron en la búsqueda de la libertad en Venezuela.



Elisa Trotta, activista de derechos humanos, explica que el acompañamiento busca apoyar a los votantes venezolanos en Argentina.



En Argentina votarán 2.638 venezolanos, una cifra pequeña en comparación con los cerca de 250.000 residentes venezolanos en el país.



Trotta afirma que este voto tiene un simbolismo especial y que los habilitados lo harán para expresar su deseo de cambio político.



España, el país europeo con más venezolanos



España es el país europeo que más migrantes venezolanos acoge, incluyendo muchos líderes opositores que abandonaron Venezuela en los últimos años.



Entre ellos están Dinorah Figuera, Antonio Ledezma, Diego Arria y Leopoldo López, quienes forman parte del comando de campaña español de María Corina Machado.



Estos opositores han trabajado en favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia y confían en derrotar a Maduro en las urnas.



Sin embargo, temen que Maduro no acepte los resultados o los manipule, dado que consideran a su régimen como uno que recurre a trampas y fraude. Por ello, han pedido a los gobiernos europeos que tomen medidas para evitar el fraude.



Parlamentarios de países europeos y latinoamericanos viajarán a Venezuela para estar presentes en las elecciones presidenciales y la oposición en el exterior ha convocado varias manifestaciones en apoyo a su candidato.



En Italia es difícil establecer la cifra de venezolanos residentes debido a que la mayoría tiene doble nacionalidad.



Según la Embajada venezolana en Italia, hay 13.548 venezolanos en el país, pero las cifras del comando opositor de María Corina Machado estiman entre 300.000 y 350.000 italovenezolanos.



Los requisitos impuestos por los consulados han dificultado que muchos puedan votar.



María Claudia López, presidente de la asociación ítalo-venezolana y de la campaña opositora, denuncia que los consulados han pedido requisitos imposibles de cumplir, impidiendo que muchos voten.

