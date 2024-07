EEUU: Presidente Joe Biden se reúne con su familia en medio de presiones para que renuncie despues de debatecon Donald Trump

Credito: Haiyun Jiang for The New York Times

30 de junio de 2024.-Los funcionarios descartan los informes que la familia discutiría que el presidente renunciara a la carrera y dicen que la cumbre estaba programada antes del debate, informó El Guardian en una nota de prensa.



Joe Biden se reunió con su familia el domingo, una discusión que se cree que incluirá conversaciones sobre su futuro político, aunque ya estaba programada antes de su calamitoso debate presidencial del jueves con Donald Trump.



La reunión en Camp David se produjo cuando aumentaron las presiones sobre Biden luego de las enormes consecuencias del debate, en el que su vacilante desempeño destacó sus vulnerabilidades en una elección reñida e invitó a expertos, medios y votantes a pedirle que se hiciera a un lado.



Fuentes internas dijeron a NBC News que, en última instancia, serían el presidente y la primera dama Jill Biden quienes tomarían las decisiones fundamentales sobre su candidatura para un segundo mandato, aunque los hijos y nietos de la pareja estuvieron presentes en el retiro del fin de semana.



"Se espera que cualquier discusión sobre la campaña sea informal o una ocurrencia tardía", dijo una fuente a la cadena, buscando frenar las especulaciones sobre el propósito de la reunión.



De manera similar, un funcionario de la administración también intentó desestimar los informes de que la cumbre de la familia Biden estaba programada para discutir su posible renuncia.



"La premisa de la historia [de NBC] no es exacta", dijo el funcionario ante un grupo de medios en la base de la fuerza aérea McGuire de Nueva Jersey.



La reunión de Camp David, dijo, “fue pública en nuestra orientación antes del debate. Ha estado en el programa durante semanas. No hay nada más”.



El funcionario, sin embargo, no negó que el tema saldría a relucir. Mientras tanto, NBC informó que el estado de ánimo de Biden en privado era “humillado” y “falto de confianza” después del debate, y que dependía en gran medida del apoyo de su familia.



Hasta ahora, en los mítines y eventos posteriores al debate del jueves, los Biden no han mostrado signos de cambiar de rumbo, presentando el debate como un mal día excepcional y duplicando su éxito electoral de 2020 contra Trump.



"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes", dijo Biden en un mitin más enérgico en Carolina del Norte el viernes. abordando las críticas generalizadas a su actuación del jueves. “Pero sé lo que sé. Sé cómo decir la verdad”. Destacó la larga letanía de mentiras y desinformación de Trump durante el debate.



Su campaña también ha restado importancia a las críticas a la actuación de Biden en el debate como un frenesí mediático.