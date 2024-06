La Vinotinto vence a México (1-0) y nos asegura el pase a cuartos de final

Venezuela con victoria 1-0 sobre México





27 de junio de 2024.-Las oportunidades abundaron para México el miércoles por la noche, pero el gran avance nunca llegó. En cambio, un equipo de Venezuela actualmente clasificado en el puesto 44 según la FIFA superó al equipo número 15 y salió con una victoria por 1-0 frente a una multitud fuertemente pro-mexicana, informó YahooDeportes.com.



Por segundo partido consecutivo de la Copa América 2024 en el SoFi Stadium, el equipo “local” no logró cumplir. El lunes, Brasil no logró encontrar la red contra Costa Rica en un empate 0-0 frente a miles de camisetas amarillas en las gradas. El miércoles, El Tri fue derrotado por Venezuela en lo que fue básicamente un partido en casa cuando los fanáticos de México llenaron el estadio y se marcharon decepcionados.



El mexicano Julián Quiñones será el chivo expiatorio ya que fue su error el que provocó el penalti de Venezuela. Después de que Quiñones hiciera un feo desafío dentro del área al venezolano Jon Aramburu, el árbitro no lo pensó dos veces antes de conceder el penalti. Y fue el venezolano Salomón Rondón, que juega en el Pachuca de la Liga MX, quien convirtió el penal que marcó la diferencia en el partido.



El Tri abrió su torneo con una victoria agridulce sobre Jamaica el sábado por la noche en el NRG Stadium de Houston. México logró una victoria por 1-0 gracias a un gol de Gerardo Arteaga en el minuto 69, pero perdió a Edson Álvarez por lesión en su primer partido con el brazalete de capitán. Álvarez confirmó a través de las redes sociales el martes que su torneo terminó ya que la estrella del West Ham se concentrará en rehabilitar su pierna lesionada.



Venezuela no enfrentó tales obstáculos en su primer partido del torneo contra Ecuador. La Vinotinto consiguió una sorprendente victoria por 2-1 después de que el capitán de Ecuador, Enner Valencia, recibiera una tarjeta roja por una jugada peligrosa dentro del área que encontró su taco con el rostro de José Martínez del Philadelphia Union. Con un hombre menos, Ecuador cedió dos goles en la segunda mitad.



Con la victoria del miércoles, Venezuela se ubica en la cima del Grupo B con seis puntos y pasará a los cuartos de final luego de su partido del domingo contra Jamaica. Ecuador ocupa actualmente el segundo lugar del grupo con tres puntos después de su victoria por 3-1 sobre Jamaica en el partido inicial del miércoles. México necesita una victoria el domingo contra Ecuador para pasar al segundo puesto y a los cuartos de final.