Canasta básica de mayo en Venezuela se promedió en 1.163,12 dólares: Cendas-FVM

Cesta básica de alimentos

21 de junio de 2024.- Según la información ofrecida por Óscar Meza, director del Cendas-FVM, la canasta alimentaria del mes de mayo se promedió en 547,13 dólares y la básica en 1.163,12 dólares.



En comparación con el mes de abril, solo hubo un aumentó 0,9 %, dejando en evidencia una tendencia de estabilidad, sin embargo, el poder adquisitivo de los venezolanos sigue siendo muy bajo.



"En el mes de mayo se requería 167,59 salarios mínimos y diariamente 5,58 salarios mínimos cuando un solo salario debería ser suficiente para cubrir la alimentación. El salario mínimo es de 3,26 dólares mensuales", explicó en una entrevista ofrecida al circuito Éxitos de Unión Radio.



Muchos rubros han bajado de precio, como por ejemplo los pescados y mariscos (-0,2 %); leche, queso y huevos (-0,5 %); grasas y aceites (-0,1 %), frutas y hortalizas, (-3,3 %), raíces y tubérculos (-1,1 %); granos (-1,7 %); azúcar y sal (-1,4 %) salsa y mayonesa (-1,3 %) y café (-1,7 %).



"Todos bajaron a excepción de cereales y carnes y derivados que no variaron en dólares. Hay una estabilidad del tipo de cambio y los precios no pueden aumentar más allá de lo que yo puedo comprar".



Promedio de gasto personal



Según el Cendas FVM el promedio de gasto personal estaría en 400 dólares para cubrir solamente alimentación y salud.



"Eso no incluye reparación de vehículos. Si no tienes eso, tienes que gastar lo que tienes en lo que puedes y esa es una de las razones por las cuales los precios no pueden subir y la otra razón es que hay mucha oferta gracias a los chinos, gochos, árabes que han aprovechado las ventajas del mercado y se han adaptado al modelo chino que es vender por volumen y no por precio", puntualizó.