Se avecina una guerra entre México y Estados Unidos por aguas del Río Colorado y del Río Grande

18 de junio de 2024.-Las tensiones están aumentando en una disputa fronteriza entre Estados Unidos y México. Pero este conflicto no tiene que ver con la migración; se trata de agua, informó La Edicion de CNN.



Según un tratado de 80 años, Estados Unidos y México comparten aguas del río Colorado y del río Grande, respectivamente. Pero en medio de una grave sequía y temperaturas abrasadoras, México se ha quedado muy atrás en las entregas, lo que pone en serias dudas la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones.



Algunos políticos dicen que no pueden dar lo que no tienen.



Es un argumento difícil de aceptar para los agricultores del sur de Texas, que también luchan contra la escasez de lluvia. Dicen que la falta de agua de México los está llevando a una crisis, dejando en juego el futuro de la agricultura. Algunos líderes de Texas han pedido a la administración Biden que retenga la ayuda a México hasta que cubra el déficit.



Ambos países afrontan la perspectiva de otro verano largo y caluroso y muchos ponen sus esperanzas en que una tormenta haga crecer los ríos de México afectados por la sequía. Sin embargo, los expertos dicen que el enfoque de rezar para que llueva es una estrategia arriesgada a corto plazo frente a un espinoso problema de largo plazo.



El conflicto pone de relieve las inmensas dificultades que supone encontrar la manera de compartir los cada vez más escasos recursos hídricos en un mundo más cálido y seco.