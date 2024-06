Ejército israelí informa que comenzará una "pausa táctica" diaria para permitir la entrada de ayuda humanitaria al sur de Gaza

16 de junio de 2024.-El ejército israelí anunció el domingo una "pausa táctica" durante el día en partes del sur de Gaza para liberar un retraso en las entregas de ayuda humanitaria destinadas a los palestinos desesperados que padecen una crisis humanitaria provocada por la guerra con Hamás, informó Noticias de CBS.com.



La pausa diaria anunciada por los militares se aplica a unos 12 kilómetros de carretera en la zona de Rafah. Sin embargo, los combates en la ciudad de Rafah, donde Israel tiene como objetivo a las brigadas restantes de militantes de Hamas, continuarían, dijo el ejército.



El ejército dijo que la pausa comenzaría a las 8 a.m. hora local (0500 GMT) y permanecería en vigor hasta las 7 p.m. hora local (16:00 GMT). Dijo que las pausas se producirían todos los días hasta nuevo aviso.



La pausa tiene como objetivo permitir que los camiones de ayuda lleguen al cercano cruce de Kerem Shalom, controlado por Israel, el principal punto de entrada de la ayuda entrante, y viajen de manera segura a la autopista Salah a-Din, una carretera principal de norte a sur, dijeron los militares. El cruce ha sufrido un cuello de botella desde que las tropas terrestres israelíes entraron en Rafah a principios de mayo.



La pausa no llega a alcanzar un alto el fuego completo en el asediado territorio que ha sido solicitado por la comunidad internacional, incluido el principal aliado de Israel, Estados Unidos.



Si se mantiene, el cese limitado de los combates podría ayudar a abordar algunas de las abrumadoras necesidades de los palestinos que han aumentado aún más en las últimas semanas a medida que continúa la guerra, ahora en su noveno mes.



COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la distribución de ayuda en Gaza, dijo que la ruta aumentaría el flujo de ayuda a otras partes de Gaza, incluidos Khan Younis, Muwasi y el centro de Gaza. El norte de Gaza, muy afectado y que fue uno de los primeros objetivos de la guerra, recibe mercancías que ingresan desde un cruce en el norte.



El ejército dijo que la pausa del domingo, que comienza cuando los musulmanes en Gaza y otros lugares comienzan a conmemorar el principal feriado de Eid Al-Adha, se produjo después de conversaciones con las Naciones Unidas y las agencias de ayuda internacionales.



Tras las críticas a la medida de los ultranacionalistas del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se oponen a un cese de la guerra, los militares dijeron que los combates no se están deteniendo en el resto del sur de Gaza y tampoco hay ningún cambio respecto a la entrada de ayuda en general.