PCV: la cúpula del Gobierno-PSUV promueve una campaña de “circo sin pan”

11 de junio de 2024.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) llamó este lunes la atención sobre la política de desmontaje de derechos constitucionales y su sustitución por dádivas que adelanta la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.«Queremos llamar la atención sobre la campaña ya no de ‘pan y circo’, sino de circo sin pan, que ejecuta la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, su candidato a la reelección, Nicolás Maduro Moros», declaró Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV.Al referirse a la campaña que ejecuta el PSUV, Andrade denunció el intento del Gobierno Nacional de «reemplazar derechos constitucionales por dádivas».«El gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido protagonista del desmontaje de conquistas y derechos históricos del pueblo venezolano y de la clase trabajadora, hoy quiere enfilar sus recursos de manera focalizada para poder ganarse el favor de la mayoría del país», agregó.Entre los ejemplos que dio la dirigente sobre esta política de desmontaje de derechos está el reemplazo del salario mínimo indexado a la canasta básica por bonos.Andrade también se refirió a la reciente promesa del Primer Mandatario de destinar recursos a los adultos mayores a través una figura denominada «círculos de abuelos» que estará al margen de los caminos regulares para la asignación de recursos públicos.«Ya hemos tenido en la historia reciente de nuestro país las consecuencias de este tipo de prácticas opacas en la que se administran los recursos del Estado, sin transparencia, sin contrapesos, y al servicio de los intereses de la cúpula corrupta», apuntó Andrade.La vocera precisó que estas maniobras para captar votos no solamente están dirigidas a los adultos mayores sino que también están presentes en el abordaje a la juventud.«Vimos recientemente al presidente Nicolás Maduro decretar las motopiruetas llamadas un deporte nacional, cuando todo el país sabe que estamos ante un gobierno que le ha dado la espalda a la juventud venezolana», afirmó Andrade.«Son precisamente los jóvenes venezolanos, la fuerza de trabajo juvenil de este país, la que ha tenido que emigrar de manera masiva ante la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana», agregó.La dirigente del PCV recordó que los migrantes venezolanos deben enfrentarse a «discursos y políticas de odio» en el extranjero como las reciente declaración del candidato presidencial Donald Trump, que calificó a los migrantes venezolanos como delincuentes.Cinismo de campañaEl PCV también fustigó «la actitud cínica del dirigentes de la cúpula del Gobierno-PSUV» que amenazan a la población con pérdida de derechos si Nicolás Maduro pierde las elecciones.«Veíamos recientemente al presidente de la Asamblea Nacional en calidad de dirigente de la cúpula del PSUV, Jorge Rodríguez, asegurando que si la oposición llegaba a ganar en este país las presidenciales, se iba a acabar la salud y la educación gratuitas», detalló Andrade.La dirigente se preguntó si se trata de desconexión con la realidad del pueblo o arrogancia: «No existe educación gratuita en Venezuela, no existe un sistema de salud pública integral en Venezuela. Jorge Rodríguez y la cúpula del PSUV se niegan, al parecer a admitir esta realidad o tratan de ocultarla».Empresarios intentan hacer pagar al pueblo ley de pensionesA pocos días de haber sido aprobada la denominada ley de «protección de pensiones», el empresariado venezolano ha dejado en claro que trasladará los costos a los consumidores a través del encarecimiento de sus productos o servicios.«Una vez más, las clases dominantes, con su Gobierno aliado, pretenden trasladar sobre los hombros de todo el pueblo venezolano las consecuencias de un hecho que es inocultable: el robo y el despojo del patrimonio de la clase trabajadora que se encontraba en los fondos de pensiones, en los fondos de ahorros», dijo la integrante del Buró Político del PCV.