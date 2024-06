EEUU: Accionistas de Tesla y Contralor de Nueva York sobrepesan aprobar a Elon Musk paquete salarial de $ 56 millardos

Un importante accionista de Tesla respalda el paquete salarial de 56.000 millones de dólares de Elon Musk

En una carta abierta, el multimillonario Ron Baron escribe que los accionistas de Tesla deberían aprobar el paquete salarial del director ejecutivo Elon Musk porque Musk "se ganó su salario".



5 de junio de 2014.-Cuente al inversionista multimillonario Ron Baron para apoyar el controvertido paquete salarial del CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, la próxima semana cuando se someta a votación en la junta de accionistas del fabricante de vehículos eléctricos, Informaron fortuna.com y Yahoofinanzas.com.



Elon Musk no puede simplemente pedirle a “su hermano y sus mejores amigos” en Tesla que le paguen 46 mil millones de dólares, dice el contralor de la ciudad de Nueva York



Mientras Tesla intensifica su campaña para ratificar el paquete de opciones sobre acciones de su director ejecutivo, Elon Musk, por valor de 46.000 millones de dólares en una reunión de accionistas que se celebrará dentro de unos días, los inversores están sopesando su decisión sobre la votación crítica.



Algunos accionistas están claramente de acuerdo en que el paquete salarial es demasiado alto y es un fuerte indicador de un gobierno corporativo fallido en la junta directiva de Tesla. Otros inversores, incluido un ejército de pequeños propietarios minoristas, ya votaron a favor de Musk.



En una reunión de inversionistas de Tesla el martes, incluido el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, los representantes presentaron sus argumentos a favor de votar en contra del apoyo al paquete salarial de 2018 de Musk por segunda vez en la reunión anual de accionistas de la compañía este mes. Lander, cuya oficina administra 271 mil millones de dólares en activos en cinco fondos de jubilación de la ciudad de Nueva York, dijo que la junta de Tesla ha fallado repetidamente en brindar la gobernanza independiente en nombre de los accionistas que está legalmente obligada a brindar. Lander señaló que los cinco fondos de la ciudad de Nueva York poseen 3,4 millones de acciones del fabricante de vehículos eléctricos, por un valor aproximado de 627 millones de dólares. Lander ha dicho que los fondos votarán en contra de la remuneración del director ejecutivo de Tesla y en contra de las ofertas de reelección de los miembros de la junta directiva Kimbal Musk, el hermano de Elon Musk; y James Murdoch. Ambos están irremediablemente en conflicto, afirmó Lander.



"Esta votación no es un referéndum sobre Elon Musk como director ejecutivo", dijo Lander. “Es un visionario cuyo papel en Tesla en el pasado ha sido fundamental, pero debe haber una gobernanza independiente de los accionistas que garantice que los paquetes salariales sean razonables. Este paquete salarial no es razonable”.



Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El pago de Musk fue rescindido en enero por un juez del Tribunal de la Cancillería de Delaware que determinó que el proceso de la junta para otorgar opciones sobre acciones entonces valoradas en 56 mil millones de dólares a Musk carecía de independencia y que el acuerdo no se negoció adecuadamente. Después del fallo, Musk anunció que buscaría trasladar la sede de Tesla de Delaware a Texas, donde los tribunales podrían ser más deferentes. La junta directiva de Tesla ha pedido a los inversores que vuelvan a aprobar el salario de Musk y su traslado hacia el sur. Las firmas de asesoría para accionistas Glass Lewis e Institutional Shareholder Services han recomendado que los inversionistas voten en contra del paquete salarial, mientras que la junta directiva de Tesla y su presidente independiente Robyn Denholm instan a los inversionistas a respaldar a la compañía y a su director ejecutivo.



Sin embargo, según Lander, Tesla no tiene un director ejecutivo a tiempo completo que se centre en hacer crecer el fabricante de vehículos eléctricos, y Musk está “persiguiendo objetos nuevos y brillantes” en este momento. Él y otros inversores se han quejado en el pasado de que Musk no está lo suficientemente centrado en Tesla y está distraído por las redes sociales y media docena de otras empresas en las que ocupa puestos de liderazgo, incluidas X, xAI, Neuralink y Boring Company.



Ivan Frishberg, director de sostenibilidad de Amalgamated Bank, que lidera la participación de los accionistas, dijo que Musk está cada vez más distraído y es una preocupación creciente porque Tesla enfrenta importantes vientos en contra. Estos vienen en forma de una mayor competencia global por el producto principal de Tesla, retrasos en el desarrollo y disputas laborales. Frishberg dijo que era particularmente preocupante que dos directores corporativos se fueran y los informes culparon al nivel de deferencia de la junta hacia Musk como una razón subyacente. Las relaciones estrechas entre los miembros de la junta, incluidas amistades de larga data, relaciones familiares y acuerdos comerciales entrelazados, son parte de las crecientes preocupaciones de los inversores, dijo. Los clientes del banco poseen 600.000 acciones de Tesla en nombre de sus fondos, y Frishberg dijo que votarían en contra de Kimbal Musk y Murdoch en las elecciones debido a la falta de independencia en la junta directiva.