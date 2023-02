(Video) Rafael Uzcátegui: marchamos rapidamente a una transición

Lunes, 27 de febrero de 2023.- El miércoles veintidós tuvimos la oportunidad de conversar con Rafael Uzcátegui, dirigente político de izquierda, luchador social de larga data y analista de la situación nacional, donde expresó abiertamente y sin tapujos algunos de sus puntos de vista sobre la actual situación político-social por la cual estamos pasando los que en este país, nuestro país, luchamos y vivimos y la cual presentamos a aporreadores y aporreadoras.Para Uzcátegui; quien a sus setenta y tantos años de edad luce saludable y enérgico: permanentemente los que se han sentado en las distintas mesas de diálogo, ya sea en Europa o en el propio México, hablan de transición y frente a ello no vemos ningún desmentido por parte del gobierno del presidente Maduro o voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, parece que dan como un hecho que hay una transición porque no hay ningún desmentido.Y así sucede con otra afirmación, la que hizo el Ministro de Tierras, que ejercía la Vicepresidencia de Finanzas, el coronel Wilmer Castro Soteldo, cuando habló de la creación de una burguesía revolucionaria.Estoy hablando de dos cosas altamente significativas, que no han tenido ningún desmentido, parece ser que el presidente Maduro, su gabinete, sus ministros y la propia dirección del PSUV se sienten muy cómodos frente a estas afirmaciones, que parece que les gusta el término o los términos.Las revoluciones socialistas son anti burguesas porque tienen que ser anti burguesas y tienen como sujeto, como sujeto de cambio a los trabajadores, en este caso, están cambiando a la fuerza de los trabajadores por darle preeminencia, darle el protagonismo necesario y darle la hegemonía a la llamada burguesía revolucionaria, que no es otra cosa que los ricos, son los nuevos ricos, que son ricos buchones, son funcionarios buchones, es la burocracia buchona, la burocracia que hoy conocemos, esa burocracia que se enriqueció y ahora quiere ser burguesía.Y es por eso la transición se da, marchamos aceleradamente a una transición y esa transición se está acomodando y es por eso que hay las privatizaciones y es por eso sabemos el trasfondo de las privatizaciones, que no es otra cosa que darle espacio a los sectores económicos y darle espacio a los capitales que hay acumulados en Venezuela.Esos capitales necesitan, necesitan negocios y los bodegones por si solos, no son el negocio apetecible, necesitan negocios mucho más grandes, necesitan meterse en las áreas del petróleo, en las áreas del aluminio, del hierro, del oro, y se necesitan en las área de las telecomunicaciones, del área financiera, todas esas áreas que son las que reproducen capitales y son las que necesariamente tienen que abordar.Es allí donde las privatizaciones han marchado aceleradamente, frente a eso no hay información.Puso como ejemplo Rafael Uzcátegui el caso del nuevo estadio de béisbol de Caracas, sobre el cual hay muchas interrogantes, muchas preguntas sin responder.Hay una nueva realidad económica en Venezuela y esa nueva realidad económica en Venezuela los marxistas…tienen como iniciativa básica conocer la economía, conocer los grupos económicos, en Venezuela hay nuevos grupos económicos y esos nuevos grupos económicos necesitamos conocerlos para poder luchar y para poder saber contra quien peleamos, contra quien luchamos, cuáles son los agentes económicos.Invitamos a aporreadores y aporreadoras interesados en el tema a ver integralmente el video que presentamos a continuación.