Iris Varela: "Nosotros no generamos la crisis pero sí tenemos que resolverla"

Esta vez no le preguntamos a la diputada Iris Varela si aún carga en su cartera las esposas para enganchárselas a Juan Guaidó, porque de plano citó el libro del Eclesiastés, con aquel versículo tantas veces recitado por Hugo Chávez: "todo lo que va a ocurrir, tiene su hora".

Pero sí le pedimos que nos dibujara los escenarios electorales, un balance sobre el nuevo Código Penal que se redacta en la Asamblea Nacional y su trabajo político en el estado Cojedes, donde el chavismo perdió las elecciones regionales porque el electorado se inclinó por favorecer el regreso del dirigente adeco Alberto Galíndez.

Por curiosidad periodística, (redundancia de por medio), le preguntamos a la diputada el por qué se quedó conversando un trecho más allá del saludo con el presidente Nicolás Maduro el día que éste fue a rendir su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN). Ya el Jefe del Estado se retiraba y saludaba a los diputados sentadon en primera fila, una de ellas Iris Varela. Las cámaras de televisión mostraron cuando la exministra de Asuntos Penitenciarios y Maduro conversaban. Incluso,

Varela sacó un celular e hizo una video-llamada que duró pocos segundos. "Era mi hija Sol que le quería decir algo al Presidente", reveló Varela. La parlamentaria acaba de entregar a su colega de bancada Pedro Infante la primera vicepresidencia de la AN, durante la sesión de instalación celebrada el pasado 5 de enero.



—¿Qué hace la diputada Iris Varela en Cojedes, entidad donde la ven con mucha frecuencia?

—Vengo cumpliendo una encomienda de la Dirección Nacional del Psuv que distribuyó a varios dirigentes en todos los estados. A mí me correspondió ir a Cojedes a cumplir esa tarea de reorganizar el partido, unir a los compatriotas, resolver políticamente las posibles fisuras que haya entre la militancia, los desencuentros. Nosotros tenemos que cumplir una premisa del presidente del Psuv, Nicolás Maduro, que debemos organizar, sumar y unir. Esa tarea la vengo cumpliendo en Cojedes.

—Un paréntesis. El presidente Maduro ha venido llamando a la unidad. Ayer (domingo 29 enero) también lo hizo. ¿Se ha detectado alguna fisura dentro del chavismo?

—No. Creo que hoy día estamos más cohesionados que nunca. Ahora, si tú te pones a analizar las causas de las pérdidas de gobernaciones como Barinas, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta, de repente allí puede haber algún efecto de compatriotas que tal vez no entendieron que la unidad es necesaria. La división produjo que el adversario ocupara los espacios.

—Usted que está conociendo la realidad de Cojedes, ¿allí pasó eso?

—En Cojedes claramente pasó eso. Hubo una incomprensión por parte de la dirigencia. Tal vez no hubo la debida atención a algunos clamores para escoger los candidatos que iban a medirse en la contienda. Se causó un daño. Cojedes tiene nueve municipios y de ellos ganamos tres: Anzoátegui (Cojedes), Ricaurte (Libertad) y El Pao. Algunos alcaldes de oposición se han querido pasar a las filas del chavismo.

—¿Por iniciativa propia?

—Algunos se han dado cuenta de que en la oposición los maltratan, los etiquetan, son demasiado sectarios, sienten que para ellos no hay recursos.

—¿El gobernador Galíndez les niega los recursos a sus propios alcaldes?

—Desde la Gobernación del estado se emplea una política segregacionista, los segregan; no hay atención para absolutamente nada, ni apoyo para los planes. A algunos alcaldes de oposición el gobernador los tiene totalmente anulados.

—¿Ni una cosa positiva en la gestión del gobernador Alberto Galíndez?

—No hay gestión de gobierno y eso quiero resaltarlo. Uno lo que ha visto es que han comprado bastante pintura. Para pintar vallas sí es bueno; pero que tú veas una gestión… Es más, el pueblo sale a reclamar por los elevados cobros del servicio de aseo urbano, por ejemplo. Han salido a reclamar precisamente en la Alcaldía de San Carlos, la capital del estado, que la ganó un opositor, que de paso fue un destacado activista de las guarimbas, es decir, un tipo violento.

—¿Las protestas han sido solamente en la capital del estado?

—En Tinaquillo se han tomado dos decisiones por parte de la alcaldía que han tenido que revertir por impopulares. La primera, sacó a una farmacia comunitaria de sus espacios, le quitó hasta los equipos. Nosotros lo investigamos en la Asamblea Nacional, revirtió la decisión y ofreció disculpas. En estos días amenazó con desalojar la misión de médicos cubanos, ya tenía lista la decisión. También tuvo que echar para atrás esa decisión por la presión del pueblo.

—A nivel nacional también hemos observado una serie de protestas del sector educación exigiendo lo que ellos denominan salarios dignos.

—Yo quiero que algo quede muy claro: es un tarado quien crea que el Gobierno nacional no discute, no debate, no se ocupa de la situación de los salarios en Venezuela. Esa es materia de especial interés, de especial preocupación del Gobierno Revolucionario. ¿Quién ha defendido el salario de los trabajadores históricamente en este país?

—Responda usted misma.

—Los revolucionarios. Patrono no defiende salario. Lo que hacían era reunirse para confiscarle los derechos a los trabajadores y de ahí nosotros nos alzamos. Y cuando fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente, una de las primeras cosas que se hizo fue regresarle las prestaciones sociales a los trabajadores, reivindicarlos, reinvindicar todo el tema del salario, y después se elaboró la Ley Orgánica del Trabajo, firmada por Chávez, colocando por delante el tema salarial. Y el artífice de eso fue el actual presidente Nicolás Maduro.

—Refrésquenos ese papel del Jefe del Estado en la Constituyente de 1999.

—Él fue presidente de la Comisión de Desarrollo Social en esa Asamblea Constituyente. Él sabe la materia salarial y la sabe no porque esté desde un escritorio o desde la silla presidencial enterándose cómo es que un trabajador se tiene que ganar un salario. Él lo aprendió desde un Metrobús, como un obrero, luchando en las calles. Y todo eso él lo llevó a la Constituyente y por eso se transformó en letra constitucional.

—¿Pudiera compararse aquella lucha con la actual de los educadores?

—Lo que están haciendo ahora es perverso. ¿Por qué? Porque agarran un tema en el que está abocado el gobierno nacional para que no se sienta el impacto de las miserables e infernales sanciones que le aplicaron al pueblo venezolano, de esta guerra económica donde el imperio nos tiene bloqueado recursos. Ah, pero tienen a unos voceros justificando las sanciones, Mike Pompeo lo acaba de reconocer. Hasta un vocero de la Conferencia Episcopal sale a hablar para decir que no se mitiguen las sanciones si no hay una contraprestación.

—¿Usted se refiere al cardenal Baltazar Porras, quien el 3 de mayo de 2022, día de la Cruz de Mayo, declaró que Estados Unidos no debería levantar las sanciones a Venezuela "sin contraprestación"?

—Sí. Ahora, ¿qué quieren, que Maduro renuncie? Pues no va a renunciar, eso no ha pasado por la mente del presidente de la República.

—¿En el fondo, eso es lo que buscan esas últimas protestas?

—Hay una utilización de un tema que ellos generaron. Porque ellos hablan de las consecuencias, de los efectos de la crisis en que la que ellos nos sumergieron, pero no tocan las causas.

—¿La pulverización del salario es una de esas consecuencias?

—Aquí voy: ¿Por qué el salario del venezolano está depauperado, ¿por qué no está ganando lo que debe ganar?, porque el país no tiene ingresos, porque al país le han confiscado los ingresos, porque los ingresos del país se los han robado esta camarilla de vendepatrias que se fueron a arrastrar a los Estados Unidos a pedir sanciones para el pueblo venezolano, con el eufemismo de que las sanciones eran solo para el Presidente o para el Gobierno.

—Mike Pompeo, exsecretario de Estado en tiempos de Trump, dice en su libro que con las sanciones se pretendía forzar la salida de Maduro.

—Mike Pompeo desnuda a la oposición. Él está presentando las entrañas de toda esa miseria humana que se orquestó para aplicarle a Venezuela, que nosotros denunciamos en su debido momento y que continuamos denunciando.

—Volviendo a las protestas de los educadores, ¿son espontáneas o hay algún factor político detrás de ellas?

—A los títeres les salieron manos. Estados Unidos mueve esos hilos. Lo dijo la jefa de Comando Sur de Estados Unidos, que ellos buscan oro, petróleo, litio, agua dulce. Ellos tienen esto como su reserva estratégica. Esa es la mano que mueve a estos títeres. A esos títeres, que son los antiguos dirigentes opositores, como están quemados, les salieron otras manos.

—¿Quiénes son esas manos?

—Lamentablemente esta señora Elsa Castillo, que vestida de educadora no tiene como justificar que ande en un avión. ¿Cuánto cuesta pagar un avión para ir a hacer proselitismo político?, ¿quién paga ese avión?, ¿quién financia a esta señora?

—¿Ella es el problema?

—Ella no es el problema. Ella es un títere de un títere. Yo digo que a los títeres del imperio les salieron manos. Y están utilizando a esos otros, porque dicen ‘bueno ésta no está tan quemada’. No puede salir directamente Juan Guaidó, que la misma oposición lo tumbó, no puede salir él a dar la cara porque no tiene credibilidad; aquí nunca la ha tenido y en ese sector ya la perdió. Toda la situación del país le ha producido dividendos económicos a la oposición; mientras más crisis haya en el país, ellos se cotizan más alto. El mismo imperio dijo que les había dado mil millones de dólares. Otros dicen que les dieron 3 mil millones de dólares.

—Que por cierto es la cifra que se comprometieron en la Mesa de Diálogo a descongelar.

—Sí. Y que ellos accedieron y firmaron el documento y ahora no hayan como decir que no. Por allí me enteré de que ellos habían ido a Estados Unidos a preguntar el por qué no bajaban esos recursos, que eso había sido un acuerdo. Y los gringos mandaron a funcionarios de tercera para que los atendieran.

—El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación en la Mesa de Diálogo dijo que no volverían a reunirse con ese sector de la oposición hasta tanto no cumplieran con el descongelamiento de esos 3 mil millones de dólares.

—¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos hablando con personas que no cumplen? Ellos intentan explicar el por qué no cumplieron, pero hay un documento firmado. Afortunadamente allí hay un psiquiatra que preside la delegación del Gobierno, que es el doctor Jorge Rodríguez, y tiene estómago para reunirse con estos sátrapas. Hemos recibido unas agresiones de alto impacto, de alta intensidad y Venezuela ha sabido enfrentar eso, ellos nos bloquearon por todas partes, sin embargo hay un crecimiento económico.

—El obispo Víctor Hugo Besabe dice que ese crecimiento es una burbuja.

—En una burbuja vive él. Yo no sé cuántos años tiene ese señor conspirando. Él lo que se lanza son discursos políticos. Por cierto, allá en Cojedes un grupo de católicos le entregó un documento al obispo exigiéndole respeto, no quieren que se estén utilizando las homilías para discursos políticos. Uno a la iglesia va a otra cosa. Yo soy católica.

—¿Qué nos espera entonces?

—Dentro de todo esto hay una gran esperanza: que Maduro nos ha sacado de grandes dificultades. Y cuando el Presidente fue a la Asamblea Nacional para presentar su Memoria y Cuenta nos dijo: "de ésta también vamos a salir". Yo estoy segura de que vamos a salir.

—¿Este escenario que estamos comentando tendrá alguna influencia en el venidero proceso comicial?

—Primero, el calendario electoral es para el 2024. No sé qué tanto tiempo sea suficiente para que esa jugada de la oposición, que ya está descubierta, surta algún efecto. En lo particular, yo creo que eso se está desvaneciendo, creo que la movilización que hizo el pueblo el 23 de enero pasado y las continuas movilizaciones que se han hecho posteriormente, han surtido algún efecto.

—¿Por qué?

—Porque uno ve a esa oposición repensando esa estrategia, porque ya dio lo que tenía que dar. En todo caso, aquí los estamos separando. Porque nosotros aquí siempre hemos estado al frente de las dificultades, no somos los que generamos esa situación, esa crisis, pero sí somos los que tenemos que resolverla, porque nos interesa el bienestar del pueblo venezolano.

—Usted dice que el escenario electoral es para 2024. ¿No está planteado el adelanto de elecciones?

—Bueno, yo no soy quien pudiera decidirlo. El 2024 arranca en enero del año que viene. Es decir, que pudiera ser cualquiera de esos días.

—Del año 2024.

—Sí. No creo que a la oposición se le ocurra pedir cosas, aunque como ellos no respetan la Constitución… Pero nosotros sí la respetamos. Siempre hemos dicho que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Por supuesto que aquí hay un jefe de Estado, aquí hay un líder político que dirige el proceso revolucionario y él tendrá una posición determinante, decisiva, en aras de la paz de la República. Él es el principal artífice de que aquí haya paz.

—Cómo marcha la redacción del nuevo Código Penal, el cual se realiza desde una subcomisión parlamentaria que usted preside.

—Es un esfuerzo que se está haciendo de codificación para reunir en un solo texto toda la materia penal. Se estima la necesidad de reformas puntuales al Código Penal. Pero creo que en este momento eso no es prioritario, hay otras prioridades en el país. Pero la Comisión sigue trabajando.

—¿Y la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema Judicial?

—Normalmente los diputados están desplegados y siempre están en constante coordinación con los jueces. Los casos que llegan a la Comisión Permanente de Política Interior de la AN se coordinan con la comisión presidencial.

—¿Reciben denuncias?

—Siempre llegan allí los planteamientos del pueblo para revisar determinados casos vinculados con decisiones tomadas en tribunales, se coordina con la comisión presidencial y se les da respuesta por esa instancia.

