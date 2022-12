(VIDEO) El enemigo principal que tenemos se llama el imperialismo yanqui, expresó Yorlando Conde

Viernes, 23 de diciembre de 2022.- Lo conseguimos caminando, a mediados de diciembre, cerca de la plaza Bolívar y la catedral de Caracas, a muy buen paso con sus ochenta y tantos años de constante andar, se trata de Yorlando Conde, hombre de teatro, trotamundos, activista y revolucionario de larga data, quien viene de una gira por el interior del país y pronto partirá a otra, ocasiones como esta no se presentan todos los días y no quisimos desperdiciar la oportunidad de conversar un rato con él, quien amablemente nos concedió unos minutos de su tiempo:Una vez más me dirijo a ustedes como hace bastante tiempo, no sé cuánto, pero no importa, yo solamente deseo una cosa: entender que el enemigo principal que tenemos se llama el imperialismo yanqui.Y con él no se pauta ninguna cosa, sino vencerlo, hay que vencerlos, con ellos no hay otra forma.Y yo le pido a todos mis camaradas, que no se dejen engañar, que sigamos adelante, luchando, y que nos unamos y que viva Palestina Libre.