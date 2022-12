(VIDEO) Taller Experimental de Cocina Creativa, Café TECC

Sábado, 10 de diciembre de 2022.- Caracas, como todos los centros urbanos del mundo busca satisfacer las necesidades primarias de sus habitantes en alimentación, vivienda, transporte, salud, educación y todas aquellas que garanticen mayor calidad de vida de todos los que moramos en este sistema de valles tropicales.Y por supuesto, dentro de todas esas necesidades por satisfacer, está la necesidad de esparcimiento, que a través de los años ha ido variando en lo que a oferta y gustos se refiere.Casualmente, caminando desde la Universidad de las Artes, Unearte, a Parque Central (PC), justo al lado del hotel Alba Caracas, cuya remodelación parece estar avanzando, en la parte baja de la torre este de PC, que erróneamente en el video que acompaña a esta nota identificamos como la torre oeste, por lo cual pedimos excusas a aporreadores y aporreadoras, topamos en la acera con un letrero que nos llamó la atención y anunciaba el Taller Experimental de Cocina Creativa, Café TECC.Acto seguido decidimos indagar y nos encontramos entrando por el jardín de las esculturas del Museo de Arte Contemporáneo con este hermoso Café TECC, que hoy reseñamos y que ofrece una alternativa a los que frecuentan esta zona de la capital.Habíamos estado hace tiempo en este lugar, pero nos encontramos con un sitio totalmente distinto, con un aire bohemio muy particular, fuimos cordialmente recibidos por Mónica Pérez, representante del Café, pero antes debemos reconocer un error adicional en el registro realizado en el video: al momento de entrar en el espacio principal del Café, se comentó del posible parentesco entre el Taller Experimental de Cocina Creativa, el TECC y un grupo de teatro que funciona desde hace años en un local de la iglesia de Los Chaguaramos, El Taller Experimental de Teatro, el TET y no TEC como se le nombró, de gran reconocimiento en el mundo teatral por su trabajo de formación, de investigación y por sus montajes, pedimos escusas por la confusión cometida.Mencionó Mónica: tenemos parentesco en cuanto al nombre porque somos un Taller Experimentalde Cocina, y bueno también tenemos afinidad en el sentido que somos un espacio de café-teatro, de teatro no convencional y tenemos acá muchas actividades culturales, entre ellas el teatro.Invitamos a aporreadoresy aporreadoras a ver el siguiente video sobre el Taller Experimental de Cocina Creativa y a informarse sobre lo que ofecen en su base de operaciones, el Café TECC.