(VIDEOS) Ramón Martínez: En Colombia hay un despertar, hay un clamor por un cambio en el país

Domingo, 22 de mayo de 2022.- Lo que pasa en Colombia afecta a Venezuela y lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia.Nuestros destinos están intima y totalmente relacionados a través de nuestra historia y nuestra economía, con elementos comunes que nos hermanan y diferencias que nos alejan, juntos o distanciados transitamos por uno ruta común.Se requiere, sin la menor duda, un mayor conocimiento de la realidad imperante en cada país, en ambos, tanto en el propio como en el vecino, tanto de parte de los colombianos como de los venezolanos, sin estereotipos arraigados y deformadores, ni de informaciones distorsionadas, manipuladas a ambos lados de la frontera, tenemos y debemos conocernos más y mejor.En Colombia próximamente, se van a realizar elecciones presidenciales para elegir al Presidente y al Vicepresidente que regirán al poder ejecutivo por los próximos cuatro años, con posibilidad de ser reelegidos por cuatro años más, la Constitución solo permite la reelección por un período adicional.Con motivo de este importante evento invitamos a Ramón Martínez, periodista alternativo colombo-venezolano, cofundador y editor de la página web y el periódico Colarebo, quien tiene muchos años viviendo en Venezuela, para que compartiera con aporreadores y aporreadoras su visión, su análisis sobre la situación actual y comentase sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia.El encuentro se realizó en Caracas, el martes 17 de mayo, invitamos a quienes estén interesados en el tema a verlo integralmente, para un tratamiento más detallado de los puntos tratados lo dividimos en cuatro segmentos.El próximo domingo 29 de mayo se efectuará la primera vuelta y de acuerdo a la Constitución colombiana el candidato que obtenga el 51% de los votos válidos queda elegido, de no ser así, los candidatos que obtengan el primero y segundo lugar irán a una segunda vuelta el próximo mes de junio, resultando ganador quien obtenga mas votos.Ramón Martínez (RM) entró directamente en el tema electoral: el pasado 13 de marzo se realizaron elecciones de senadores y representantes a la Cámara. Hay un agotamiento por parte del sistema político colombiano a raíz de la aplicación de políticas neoliberales y la entrega del país a los intereses de las grandes trasnacionales, acabando con la agricultura en Colombia y entregando el país al extractivismo, la extracción del carbón, la extracción petrolera, uno de los candidatos presidenciales la ha llamado la economía de la muerte .Con unos resultados que ya nos anuncian que en Colombia se están produciendo cambios.En el año 2019 hubo una protesta social que duró alrededor de tres meses continuos, un hecho insólito en la política colombiana y en la historia de los movimientos sociales en Colombia, esto producto de la misma situación económica y política del país, en donde los jóvenes encabezaron esta protesta exigiendo salud, educación y en contra de una reforma tributaria que al final se logró derrotar con este movimiento.Tenemos que colocar como antecedente a los resultados electorales del 13 de marzo, en donde la coalición popular, democrática, progresista del Pacto Histórico logró una victoria y consolidarse en ambas cámaras, como la mayor fuerza parlamentaria de izquierda y de avanzada progresista, en toda la historia política colombiana .Con las alianzas de otros sectores democráticos se hace la mayoría que permite la gobernabilidad de un futuro presidente, como es el caso del candidato del Pacto Histórico, de Gustavo Petro a la Presidencia y Francia Márquez a la Vicepresidencia.Esto es un paso importantísimo en la consolidación de cambios que se entren a operar en la forma de hacer política en Colombia.Colombia tiene más de 70 años de guerra, una guerra fratricida, Colombia es una sociedad muy dividida, desde el punto de vista de la desigualdad social, allá ya no hay clases, allá hay es estratos sociales y los estratos sociales son sectores y franjas de la población que van desde el estrato cero al estrato seis, y entre más bajo es el estrato del estrato cero, hay gente que está por debajo del estrato cero, que prácticamente está en situación de pobreza extrema y una sociedad tan desigual pues, obviamente tiene que manifestar elementos de violencia.Podemos hablar de un Estado fallido en Colombia y una población que está realmente en busca de una mejor vida, de mejores condiciones de vida.Y que y en el fondo ansía una cosa, que es un grito, de toda la mayoría del pueblo colombiano: es el respeto a la vida y construir una sociedad nueva, en Paz, es fundamentalmente eso.Continua RM: hay aproximadamente (en Colombia) una población de más de 50 millones de habitantes, hay un censo electoral de aproximadamente casi 30 millones de habitantes, con opción a ejercer el derecho al voto, que se vulnera porque es un sistema electoral totalmente manual, manipulable y que de hecho hay evidencias.Al Pacto Histórico le estaban robando alrededor de 700.000 votos que le permitió recuperar y eso le asignaron cuatro senadores más, hay otra cantidad de votos que no se han podido recuperar por las diferentes formas de manipulación de este sistema electoral .Hay un porcentaje mayoritario de mujeres dentro de este censo electoral y sobre el tema de la diáspora colombiana, de la cantidad de colombianos y colombianas que vivimos en el exterior, se habla de más de 12 millones de colombianos y colombianas en el exterior...se tiene derecho al voto porque constitucionalmente mediante un proceso de inscripción en cada país, en donde reside.En Venezuela, se habla de 5 millones de ciudadanos de origen colombiano, hay un censo electoral de aproximadamente 350.000 colombianos y colombianas inscritos, una participación de un 10% tradicionalmente, o sea, unos 35.000 electoresPero el gobierno del subpresidente Duque, argumentando de que no hay relaciones diplomáticas, por lo tanto, no hay garantías por parte del Estado venezolano y del gobierno venezolano para que los colombianos ejerzamos el derecho libre y democrático al voto, pues, arbitrariamente nos trasladan hacia ciudades fronterizas en el centro electoral, como es el caso de Cúcuta y el caso de Maicao y otros puntos fronterizos, habilitados por la Registraduría para que nos traslademos hacia allá.Esto es una violación constitucional, nos están negando el derecho de participación política, nos están negando el derecho al voto.La democracia colombiana es una democracia que induce a que no participe la gente en el proceso electoral porque es cuestión de políticos, eso no le interesa a la gente.Una de las últimas encuestas realizadas en la primera semana de mayo, encuesta pedida y contratada por sectores del uribismo, por la gran prensa como RCN, entre otros, demuestra por donde va la opinión pública colombiana y por donde van las preferencias.En primer lugar está la opción de Gustavo Petro y le asignan un 40% de intensión de voto, en primera vuelta, en segunda instancia, está el candidato de la derecha el señor Federico, Fico, Federico Gutiérrez que está con un 21%Estas son encuestas que no son contratadas ni por la izquierda, ni por el Pacto Histórico, ni por ninguna organización pro petrista, o pro chavista, o pro fidelista o castro-chavista, no, empresas contratadas por la derecha colombiana y vemos que hay una diferencia de un 19% en la intensión del voto entre el primero y el segundo lugar.De realizarse una segunda vuelta, el candidato presidencial Gustavo Petro asciende a un 47% en la intensión de voto y en un segundo lugar estaría Federico Gutiérrez, alias Fico, que quedaría con un 34%En Colombia se ha venido generando un cambio, a partir del paro, de la protesta social del año 2019, que comenzó el 28 de abril, perdón, del 2021, se empezó a ver esa Colombia profunda que se necesitaba, los estudiantes, los campesinos, esa Colombia profunda que siempre fue acallada y que salió a levantar su voz y a exigir, a exigir cambios.Todo eso se ha venido presentado y el Pacto Histórico en cierta manera recoge gran parte de esta, de este sentir del pueblo colombiano.Realmente en Colombia hay un despertar, hay un clamor por un cambio en que el país, realmente se vuelva a convertir en un país que produzca, en un país que no tenga que importar seis millones de toneladas de maíz del Canadá.La economía colombiana está totalmente deshecha, hay que reconstruirla y la política colombiana hay que renovarla y se clama por un cambio donde haya inclusión social, donde haya una serie de elementos, que se respete la vida, que se respete el derecho al trabajo, que se garantice la educación, que se garantice la salud, cosa que en este momento no existe como garantía constitucional.Continua Ramón Martínez con su análisis sobre la situación en Colombia y las próximas elecciones presidenciales: el tema económico es fundamental y la campaña de la derecha es que el castro-chavismo está llegando a Colombia, que Petro es el vocero del castro-chavismo.Falleció el comandantes Chávez, falleció el comandante Fidel Castro y continúan con el cuento del castro-chavismo.La sociedad colombiana está cansada de eso y está cansada de que se siga haciendo política con el nombre de Venezuela, de que Colombia se va a convertir en una segunda Venezuela, es una situación que la derecha ha venido manejando y ha dicho y generado matrices de opinión en donde se decía de que Petro iba a expropiar y a acabar con la empresa privada.No, la propuesta de Petro es una propuesta de inclusión, inclusive, valga la redundancia, hay empresarios colombianos nacionalistas que apoyan la campaña de Petro.Es una propuesta de rehacer la industria nacional .En Colombia no se está planteando una sociedad socialista, se está planteando una sociedad donde se respete el derecho a la vida y sea lo fundamental, en donde haya una Colombia humana, en donde el epicentro del accionar sea el ser humano, donde la economía esté al servicio del ser humano no al servicio de los intereses de los grandes monopolios .Pero a esto se llega a un consenso entre el sector privado, el sector público y los sectores sociales porque esa es la propuesta que se viene manejando con Petro.Con respecto a la amenaza de un atentado contra Petro, expresó RM: la historia política de Colombia es totalmente terrible y en los últimos 30 años pues, el asesinato de líderes políticos de izquierda es, no tenemos ni uno, ni dos, si no muchos, por miles y se llegó a asesinar, en un período muy corto, a cuatro candidatos presidenciales.Son cuatro candidatos asesinados en el cual se ve el nivel de violencia por parte de la oligarquía dominante .Obviamente, la campaña que ha venido desarrollando Gustavo Petro no iba a estar al margen de una amenaza y últimamente, una gira que iba a hacer por el eje cafetero, que comprende las ciudades de Manizales, Armenia, Pereira, que es un eje fundamental y que hay una influencia y un dominio territorial de un grupo mafioso denominado La Cordillera , se comprobó que había un plan para asesinar a Gustavo Petro en esa gira.Se logró filtrar esa información, se suspendió esa gira.Este proceso electoral demuestra de que la sociedad colombiana quiere un cambio y ese cambio el 29 de mayo se va a manifestar.El tema de un posible fraude está latente, el tema del magnicidio sigue latente y el tema de un golpe de Estado sigue latente, frente a un eventual triunfo de Gustavo Petro.La oligarquía colombiana no va a querer entregar el gobierno porque si, así, de buenas a primeras, ellos están haciendo de todo, inclusive en estos momentos se están haciendo denuncias.Continua RM: hay tres elementos que Colombia exporta: petróleo, carbón y cocaína y en eso se sustenta la economía colombiana y la cocaína juega un papel importantísimo dentro del sustento de esta sociedad, Gustavo Petro ha planteado que hay que eliminar la exportación de petróleo, la exportación de carbón y la exportación de cocaína.Convertir las hectáreas de tierra en que se cultiva cocaína, hojas de coca, convertirlas en producción de maíz, de arroz, de papa, de otras cosas y que se puede generar grandes ingresos, iguales o mayores a los de ahora .El narcotráfico es un negocio y el que maneja el negocio es la banca estadounidense y los grandes carteles de droga no están ni en Méjico, ni en Colombia, están en Estados Unidos, es la gran banca.Cambiar una conducta y una cultura de muerte y de guerra no se cambia en cuatro años, cambiar una estructura política, una estructura política de compra de votos, de una estructura de una clase política que ha desangrado el país para seguir gobernado, no se cambia en cuatro años .Es un proceso de cambio, creo que la sociedad colombiana, en estos momentos, está en disposición de hacerlo, el problema es que lo dejen hacer en sana paz.Yo tengo un temor, de que el proceso político colombiano, si no se respeta los resultados legales de estas elecciones, pueda generarse un proceso de guerra civil irreversible, porque está muy polarizada la sociedad colombiana, está muy deprimido el pueblo colombiano porque no tiene absolutamente nada que perder sino mucho que ganar.Ya todo lo que se ve es que la gente sale a protestar porque no le queda otra y ya no se calla.En La Guajira los niños se mueren de desnutrición al igual que en El Chocó, en Bogotá hay hambre, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, la gente no se come tres comidas diarias, hay unos que comen una y los que más, comerán dos veces al día.Con relación al futuro de las relaciones entre Venezuela y la hermana república de Colombia, si el candidato Gustavo Petro, quien sale como ganador en todas las encuestas, llegase a la presidencia, expresó Ramón Martínez lo siguiente:El candidato Gustavo Petro y el Pacto Histórico han sido muy claros en el tema de las relaciones con Venezuela.Señaló Petro, desde una concentración, en Cúcuta, indicó RM, que al tomar posesión de la presidencia, en caso de ser elegido, inmediatamente abriría la frontera y restituiría las relaciones diplomáticas con Venezuela, entre Colombia y Venezuela.Esta frontera colombo-venezolana es la más dinámica de toda América Latina y se mueven miles y miles de millones de pesos, de bolívares, de dólares en el comercio, además, es una frontera natural en donde se benefician una cantidad innumerables de personas tanto de un lado como del otro.Concluyó Martínez con una invitación a votar: una reiteración a todos los colombianos y las colombianas que estén cerca de la frontera y puedan desplazarse, que voten, que vayan a votar.