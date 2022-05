(VIDEO) Zuleika Matamoros: Aporrea hoy es resistencia, es defensa para que no sigan confiscando la libertad de expresión

Miércoles, 11 de mayo de 2022.- Zuleika Matamoros, es una luchadora social, defensora de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de amplia data dentro del contexto político venezolano , forma parte, también del equipo publicador de Aporrea.org, es además integrante del movimiento feminista Juntas y a La Izquierda y militante de Marea Socialista, que está unida a La Internacional Socialista (LIS) Ella nos brinda sus opiniones en esta entrevista, con motivo de cumplirse 20 años de la creación de este Portal:

Luego de saludar desde su sitio de trabajo, ya comenzando la noche del martes 10, nos refiere lo siguiente, "Me parece super importante que estando próximos al Aniversario de nuestro portal de comunicación alternativa y popular, Aporrrea.org, difundamos distintas voces que digan lo que piensan, lo que opinan de Aporrea.



Todos sabemos y todas sabemos los orígenes del portal Aporrea, del fenómeno comunicacional que significó luego del golpe de Estado del 2002, que surgiera de las Asambleas Populares Revolucionarias, que eran asambleas convocadas de manera autónoma, independiente, con mucha militancia de izquierda en defensa del proceso revolucionario, en aquellos tiempos.



Y que surgiera en tiempos en que se puso en el tapete político, el papel de los medios de comunicación y el rol que habían cumplido en el desarrollo del golpe de estado del 2002 surgiera precisamente una página web, desde las entrañas de la militancia.



Aporrea surgió desde las entrañas de la militancia.



Luego evolucionó hacia el portal de difusión de todas las luchas del movimiento popular, del movimiento obrero, del movimiento feminista, del movimiento campesino, indígena, juvenil, estudiantil, ecosocialista, es decir, siempre hemos intentado llevar adelante esta ardua y forzosa tarea que es la de difundir las luchas y todo el quehacer que se da en las entrañas de las organizaciones, en las entrañas de los territorios, en las entrañas de los sectores que no son noticia para otros o para otras.



Que no son noticia porque a veces no conviene difundir lo que se dice, precisamente, desde las voces que se levantan.



Actualmente, Aporrea.org es víctima de un bloqueo, Aporrea.org llega a sus 20 años de existencia siendo víctima de un bloqueo por parte de el gobierno del presidente Nicolás Maduro y estamos tan seguros de eso, porque el bloqueo, precisamente, se lleva a cabo a través de (no) poder conectarnos a través de ABA CANTV o de Movinet.



Y mucha gente se pregunta ¿Por qué ? y se pregunta ¿Por qué? porque en Aporrea muchas de las noticias y mucho de los artículos que salen a la luz, precisamente son a favor del gobierno .



Y no es una estrategia de Aporrea, es parte de la praxis democrática, de nuestra concepción democrática de la comunicación popular y alternativa. Aporrea es un equipo heterogeneo en el que colindan, conviven y donde hacen vida distintas corrientes del pensamiento de izquierda pero que nos une...la convivencia democrática y la convivencia en las diferencias y en la diversidad .



Aporrea se encuentra bloqueada es precisamente por las notas, los artículos, las noticias y la difusión que se hace de las críticas que se tiene al gobierno o que se hacen de las luchas que se dan en el contexto, no solamente de crisis y de bloqueo por parte del imperialismo sino en el contexto de medidas políticas que han sido prufundamente antiobreras y de incluso, de medidas políticas que han eliminado, de hecho, conquistas importantes que logramos durante el proceso.



Yo creo que el gobierno nacional ha tenido un retroceso muy grande para el proceso, ha significado un retroceso muy grande para el proceso, en términos de las libertades democráticas y dentro de esas libertades democráticas está precisamente el tema de la comunicación, de lo que llaman la libertad de expresión.



Si el gobierno no permite, ni siquiera, que los sectores de izquierda existan en la realidad porque ha proscrito partidos, porque usa todos los medios nacionales para descalificar e incluso calumniar sectores de la izquierda y que, además, ha sido un gobierno que lamentable y dolorosamente ha encarcelado a trabajadores y trabajadoras por luchar por salario, imagínense.



Es muy dficil pensar, que un gobierno que actúa de esta manera, que sea tan antidemocrático, tan autoritario, tan, tan intolerante a la diversidad y a la crítica pueda cambiar de actitud con respecto a Aporrea.



Nosotras y nosotros apostamos a seguir resistiendo.



Aporrea hoy es resistencia. Aporrea hoy es defensa de las libertades democráticas. Aporrea hoy es la trinchera que expresa toda la lucha para que no sigan confiscando la participación, confiscando la libertad de expresión.



Nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestra resistencia, en nuestra determinación para seguir adelante el proyecto de comunicación militante que hemos llevado a cabo durante 20 años .



Aporrea necesita sobrevivir .



Necesitamos sobrevivir para ser la trinchera de lucha, la trichera de difusión, para no permitir que se callen las voces distintas, para poder difundir lo que en este país, desde sus entrañas sucede.



Pedimos que nos colaboren, pedimos que se nos unan por el cese del bloqueo".