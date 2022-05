(VIDEO) Manuel Izaguirre: a los de Aporrea que sigan en esa linea de respeto a la crítica

Martes, 03 de mayo de 2022.- Seguimos recogiendo opiniones sobre la vida y milagros de Aporrea.org, en vísperas de la fecha en que se cumple su XX Aniversario, el próximo sábado 14.En esta ocasión se trata de Manuel Izaguirre, veterano arquitecto, urbanista, planificador y melómano, con una de las colecciones más variadas de discos de vinil de la capital, quien generosamente compartió algunas de sus ideas y puntos de vista sobre Aporrea:``Bueno, encantado de opinar sobre ese medio y sobre esos pioneros de un tipo de periodismo y difusión de ideas, un medio que marcó pauta en la parte audiovisual aquí, en Venezuela, según mi punto de vista, sobre todo en la forma que ha evolucionado la difusión de las redes y mediáticas, ya desde un principio partían con esa idea y poco a poco, fueron logrando a través de una crítica bastante balanceada ese objetivo.Hasta el punto que hoy en día, independientemente de sus posiciones, es reconocida así.Hace 20 años (cuando nació Aporrea) estaba aquí en Caracas y estaba precisamente viviendo toda esa efervesencia del momento y todas las expectativas que se iban cocinando alrededor de eso, había mucha esperanza,, algunos la mantienen, otros ya, pues, han consderado que han habido cambios que las mismas circunstancias lo oblgan, las transformaciones y, pero Aporrea se ha mantenido afortunadamente, gracias a su posición y siempre su respetable actitud crítica.Los que tienen la oportunidad y un espacio para expresarse a través de Aporrea, logran ese respeto en sus opiniones, eso, yo también lo respeto.´´Con respecto al bloqueo expresó Izaguirre: ``Actualmente no es solamente Aporrea, es a la opinión pública en general, cualquier opinión que cuestione.Yo, particularmente soy un crítico de todas las cosas que pasan, siempre sustentandome en realidades o en consideraciones de tipo científico, para poder sustentar una opinión.IIncluso sustentandolas de esa forma, muchas veces no son bien vistas o bien tomadas o no son tomadas como una crítica constructiva sino, sencillamente una opinión, como que, este, ¿quién sabe que es lo que tiene por detrás?, ¿qué está pensando ? saltó yo no sé que talanquera, hizo tal cosaY, pues, hago mis críticas de todas maneraa, porque a estas alturas del baile para donde me las voy a llevar, tengo que soltarlas y tengo que ver que algo quede, que algo sea considerado de utillidad, sobre todo para las nuevas generaciones´´.Le recomendó Manuel Izaguirre al equipo de Aporrea: `` Bueno que mantengan esa linea de respeto a la crítica, sobre todo a la que lo sigue viendo como un medio de difusión de sus ideas.Yo creo que deben mantener la consecuencia, han superado momentos difíciles, incluso de tipo económico, de apoyo a lo que es realmente una libertad para opinar sin ser bloqueado o saboteado o no difundido o mal considerado o todo eso.Pero eso depende, también, de que ha habido un desgaste evidentemente, en las bases del Estado, en las bases del Estado y en las bases de los gobiernos de turno, pues, ha habido un desgaste.Algunas veces yo digo: esto parece el Pacto de Punto Fijo, porque hace todo lo posible por mantener el círculo, el circuito que está en el poder o que tiene la discrecionalidad a través del poder actualmente.Ese desgaste al no aceptar las críticas constructivas y sanas y que se hacen por el bien común y por el bienestar colectivo producen un desgaste, se cae en un círculo que muchas veces no es objetivo y no redunda en una revisión de lo que puede estar haciendo, bien o mal y muchas veces, pues, se pierde esa oportunidad, de recibir un buen consejo.Un buen consejo o una opinión que puede dejar algo.Muchas veces los gobiernos entran en un proceso de cartilla, con la que manejan las masas, la mayoría, los que necesitan una cartilla para opinar, para hacerse un buen conocimiento de criterio de las cosas y se consideran heridos en su suceptibilidad y ahí se pierde una opinión, muchas veces una participación importante que se transmite a través de un medio, como es el caso de Aporrea.