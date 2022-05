(VIDEO) Ángel Delgado: Aporrea es la expresión de la opinión del pueblo

Sábado, 30 de abril de 2022.- Seguimos buscando opiniones e ideas, propuestas de aporreadores y aporreadoras con motivo del próximo XX Aniversario de Aporrea que se cumplen dentro de pocos días, el próximo 14 de mayo.Y en está ocasión nos tocó conversar con Ángel Delgado, luchador social, estudioso y comprometido con la Revolución Bolivariana, quien entró directamente en materia:''Primero que todo Aporrea llegó en un momento preciso, que se necesitaba que hubiese algo así, porque, ¿qué pasa con Aporrea?, esa es la forma, la expresión de la opinión del pueblo.La gente expresa su opinión, está ahí, para que la gente lo lea.Me pareció excelente la idea cuando comenzó, y horita bueno, te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con su existencia.Es algo que se necesita, la expresión se necesita, sobre todo esa multitud, esos distintos puntos de vista que se expresan pero todo dirigidos hacia lo mismo, hacia lo que es la Revolución.Mis recuerdos (sobre el nacimiento de Aporrea) son de que fue algo generado por la propia dinámica, era necesario y hubo alguien que lo captó como fue Gonzalo (Gonzalo Gómez) y un grupo de gente más y lo hizo una realidad, algo que se necesitaba.¿Qué había antes que eso? nada, eran los medios de comunicación tradicionales principalmente y esto es sencillamente, darle voz a la gente y eso es lo que Aporrea hace.Yo creo que eso es muy necesario, esa pluralidad que se expresa ahí, es muy necesaria.La siembra de conciencia es algo sumamente importante, o sea, tú no aprecias un medio como Aporrea si tú no tienes conciencia de lo que te rodea, eso es muy importante y lamentablemente por una gran cantidad de factores que existen, como son el mal uso de las redes sociales y una gran cantidad de cosas más, yo digo que la gente, hay mucha gente que es ignorante pero no por condición, sino, por elección.La siembra de conciencia, para lo cual Aporrea contribuye, sin lugar a dudas, es sumamente importante, eso es lo fundamental. Si no tenemos conciencia no sabemos a donde vamos, no sabemos que es lo que queremos y por que lo queremos.Los medios de comunicación globales tienen a la gente confundida, no quieren que tú hagas conciencia, la industria del entretenimiento, ¿cuál es la finalidad de la industria del entretenimiento? precisamente entretenerte, que no te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor y eso tiene un efecto.Con respecto al bloqueo a Aporrea expresó Ángel Delgado: si yo me pongo en el lugar de ellos tienen mucha razón porque les hace mucho daño, eso es precisamente el problema, si no les hiciera daño, no la bloquearan.La razón por la que la bloquean es porque les hace daño, pone a la gente a pensar, ese es el gran problema, por eso es que Aporrea está bloqueada, a ellos no les interesa y no lo esconden que es lo más, eso está a la vista de todo el mundo.Todo el mundo que quiere tener acceso a Aporrea y no puede, se da cuenta inmediatamente, eso no es una cuestión que tiene, oh! que sorpresa, no ahí está pues, y el problema es ese, ellos no quieren voces críticas, para ellos las voces críticas son extremadamente peligrosas como para todas las personas que piensan de la misma forma.Yo te voy a decir una cosa, el gran problema que hay es que una vez que tú cojes por ese camino, de que muchos de los personeros del gobierno han, eso no tiene pa tras, chivo que se devuelve se esnuca.No pueden.No tiene forma ni que quieran de retroceder, ya se ensuciaron, ya representan intereses que no son los intereses del pueblo venezolano.Entonces, muy sencillo, el soberano, que somos nosotros, llegó el momento hermano y no solamente a nivel de Venezuela, llegó el momento a nivel mundial, mira lo que está pasando a nuestro alrededor, una potencia como lo es los Estados Unidos tiene al mundo al borde de la tercera guerra mundial, ¿por qué?, porque ellos no quieren ser segundos, ni terceros, ellos siempre quieren ser primeros y nosotros, los ciudadanos...¿vamos a permitir que nos metan en una guerra nuclear?Con referencia al presidente Maduro, ¿qué le diría Ángel Delgado?: hermano, ¿cómo es eso que usted habla de lo que pasa en otros países, en otras latitudes y se rasga las vestiduras por lo que hacen y como manejan la libertad de expresión y eso es lo que usted está haciendo?Ahora, yo te digo una cosa, yo no quiero hablar con Maduro, yo quiero hablar con el pueblo venezolano.Maduro no es el dueño de este país, ni el gobierno es el dueño de este país, somos nosotros, nosotros somos el soberano, artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros somos el soberano, somos los dueños de este país.No es el gobierno, no son los presidentes, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los jefes civiles, ni pare usted de contar.Somos nosotros, pero si no nos hacemos dueños de nuestro país, otros se van a hacer dueños, como se hicieron dueños.''