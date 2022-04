(VIDEO) César Henríquez: Aporrea es el medio más democrático que existe en el país

Jueves, 28 de abril de 2022.- Aporrea cumple 20 años el próximo 14 de mayo y continuamos ofreciendo a aporreadores y aporreadoras diferentes opiniones que hemos ido recogiendo de usuarios, escritores, autores, reporteros, entrevistados y allegados a esta página web, que nació a la luz de la Revolución Bolivariana, pero que por una de esas paradojas del destino, hoy se encuentra bloqueada por el gobierno nacional, a través de las instituciones que controlan los medios nacionales, como Conatel y CANTV.



Un excelente regalo para esta cumpleañera y para sus escritores y usuarios sería el desbloquearla y permitir que desplegase toda su energía creativa, sin mordazas y sin amenazas.



Amanecerá y veremos, como decimos en Venezuela.



Como parte de esta serie de entrevistas que estamos realizando, hoy ofrecemos la opinión de César Henríquez, sociólogo de profesión, investigador acusioso, profesor universitario en retiro, activista social y colaborador asiduo de esta página, quien militó en el MAS por algunos años y formó parte de su dirigencia en Caracas. Hoy nos concedio parte de su tiempo y nos habla sobre Aporrea.org.



Aporrea está próxima a cumplir 20 años, desde su aparición que fue en el año 2002, prácticamente unos días posteriores y muy cercano al intento de golpe, afortunadamente fallido, contra Hugo Chávez, el presidente Chávez.



"Nos encontramos en una situación bien dificil", indica Henríquez, "para todas aquellas personas que somos lectores, que básicamente es mi caso, escribo ocacionalmente en Aporrea y para mucha gente que regularmente envía sus artículos al medio, a la página.



Y es que, Aporrea está bloqueada desde hace varios años y eso se ha traducido en una situación incómoda para lectores, articulistas, para el equipo que lleva adelante la página y para todos aquellos que somos defensores de la libertad de expresión, de la libertad de leer a quien querramos, de la libertad de escribir.



Entonces, es una cosa, una paradoja increíble que un medio que surgió en el 2002 como parte de ese clima sabroso que se creó ese año cuando es derrotado el golpe de Estado contra el presidente Chávez, que entonces, estemos en esta situación.



Es dificil entrar a Aporrea, yo por ejemplo como lector, tengo que entrar a través de Ópera, una instalación por cierto, muy fácil de hacer, pero es más fácil en el teléfono que en la computadora, entonces, crea una cantidad de dificultades".



"Ahora, esto es curioso", prosigue César Henríquez, "porque en mi opinión: Aporrea es el medio de comunicación, sea electrónico o no, más democrático que existe en el país.



¿Por qué? porque en Aporrea no hay barrera de entrada.



En Aporrea, usted puede encontrar artículos escritos por gente que son afectos al gobierno del presidente Maduro, militantes, incluso, intelectuales o dirigentes de ese partido y así como también, gente que se opone acérrimamente al gobierno del presidente Maduro, y por otra parte, gente del mundo de la cultura, intelectuales, gente de diversa orientación, incluso, personas que no habían encontrado nunca un espacio para escribir.



No hay barrera de entrada, no hay que ser intelectual consagrado para escribir en Aporrea. Aunque uno también puede conseguir en Aporrea, artículos como los de Luis Brito García, uno de los intelectuales más importantes y brillantes que tiene el país.



Ha sido una oportunidad para mucha gente.



Ahí se debate, la gente que apoya al gobierno, la gente que rechaza al gobierno polemizan entre ellos y los lectores podemos darnos ese gustazo, ese gustazo de un espacio de opinión bastante abierto, bastante libre".



Y en esa linea de razonamientos prosigue César Henríquez. Invitamos a aporreadores y aporreadoras a verlo y escucharlo en el video que les ofrecemos a continuación: